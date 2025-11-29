嘉義蚵產業培訓助力　蚵農學AI行銷新技術

▲▼ 嘉義縣蚵產業技能訓練，助蚵農習得新技術及AI行銷 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣政府近年積極推動蚵產業升級計畫，協助在地產業導入溯源制度、打造「東石蚵」品牌、推動食漁教育，透過多元行銷提升產業能見度，同時持續陪伴蚵農強化養殖技術與產業軟實力，為嘉義蚵產業開創更具競爭力的永續發展。

縣府趁著蚵盛產季後的農閒時節，28日舉辦為時四小時的「牡蠣產業提升培訓課程」，20位蚵農全程參與，內容涵蓋最新養殖技術與AI行銷應用，學員們紛紛表示收穫豐富，不僅獲得實務技巧，也提升品牌與行銷思維。

農業處長許彰敏出席鼓勵大家在既有基礎上不斷創新，攜手邁向永續生產與穩健經營，共同讓嘉義蚵產業再創成長動能。

培訓課程主題包括「牡蠣養殖技術發展與展望」及「AI 數位行銷經營」，以「技術+品牌」雙軌，為產業提升奠定關鍵基礎，課程從養殖現場實務切入，帶領學員掌握新型養殖模式、蟲害管理與環境變化因應策略，同時運用AI工具建立品牌形象、提升網路曝光與市場競爭力。

「牡蠣養殖技術發展與展望」由嘉義大學陳哲俊教授講授，陳教授長年從事水產養殖領域研究及實務，深受蚵農信賴，他以國內外牡蠣養殖技術及市場趨勢為基礎，解析單體牡蠣、牡蠣串、生蠔等不同類型的養殖方式及市場需求，並分享人工苗、三倍體牡蠣等趨勢，並探討嘉義牡蠣未來發展方向。

AI行銷講師朱訓麒老師講授「AI數位行銷經營」，以簡單易懂的方式帶領蚵農接觸最實用的AI工具，從產品定位、品牌故事到包裝概念圖，並延伸至文案撰寫、社群貼文與影片腳本創作，朱老師示範如何用ChatGPT、Canva與AI圖像工具快速完成素材，大幅降低行銷門檻，提升自有品牌曝光能力。

最後透過「線上答題遊戲」提升學習動力與參與度並頒發結訓證書，學員帶著知識與成就感滿載而歸。