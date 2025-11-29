母親之名行大愛　金黛敏捐400萬救護車助雲林急救

▲金黛敏女士捐贈救護車，由縣長張麗善代表受贈並回贈感謝狀。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣政府昨（28）日下午舉行救護車捐贈儀式，長期旅居日本的金黛敏女士捐贈一部價值近400萬元、配備齊全的救護車，由縣長張麗善代表受贈並回贈感謝狀。這輛新車未來將配置於麥寮北五分隊，投入沿海地區緊急救護任務。

張麗善表示，金黛敏女士長年投入公益，過去曾捐贈救護車予南投，這次再將善行帶到雲林，對地方緊急醫療是一大助益。她指出，金女士以母親之名捐贈，不僅展現對家人的深厚情感，更象徵將愛心延伸至社會。她也特別感謝議員蘇俊豪居中牽線，讓這份善意落地成形。

金黛敏說，母親因長期身體不佳，她虔誠祈求延壽之餘，也立下捐贈救護車的願望，希望能幫助更多家庭減少遺憾。她表示，捐給哪個縣市都不拘，只要能讓需要的人受惠即是她的心願，而此次選擇雲林，是因同為工商建研會成員的蘇俊豪議員引介，期望捐贈後能提升偏鄉救護能量。

消防局長林文山指出，雲林每年救護車出勤量超過3萬件，車輛耗損相當快速，在各界捐助與縣府持續投資下，本縣救護車已更新45輛，並全面配備自動給氧機等急救設備，能在送醫過程維持高品質CPR，使OHCA患者存活率由7%提升至23.4%，相關效益明確。

林文山說，縣府團隊持續透過科技與醫療整合提升救護品質，雲林縣去年以智慧救護系統奪下「WITSA創新醫療應用獎」，是全台首座由非六都縣市獲得此獎的地方政府，同時消防局也再度榮獲內政部消防署「消防績優人員團體組金質獎」，展現救護與消防能量均衡提升。

▲新式救護車將配置麥寮北五分隊，投入沿海地區緊急救護任務。（圖／記者游瓊華翻攝）