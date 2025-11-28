民進黨三地初選廝殺　徐國勇列三原則：立場只有一個字就是贏

▲民進黨祕書長徐國勇。（圖／記者陳煥丞攝）



記者杜冠霖／台北報導

2026各黨備戰，民進黨在嘉縣、高雄、台南三地要進行初選。民進黨秘書長徐國勇今（28日）到高雄市議會民進黨團辦公室，與高雄市黨公職座談。徐國勇受訪時強調，黨中央一定公平公正公開處理相關民調，之後也會有民調說明會，高雄是初選區，就本著這個原則，兄弟爬山各自努力。民進黨一定會在高雄繼續執政，民進黨高雄黨部對於選舉的立場就是一個字：贏。

高雄有志參選者之一的綠委林岱樺涉助理費案，媒體詢問，若林岱樺出線之後判決有罪，如何處理？徐國勇說明，第一、廉政會是獨立機關，在處理事情時連黨主席都不會干涉、也不能給予任何指導，這是獨立機關。第二、這種假設性問題都不方便也不適當回答，對這個問題就無法回答，廉政會決定都尊重。

徐國勇表示，接下來就是初選，黨中央一定公平公正公開處理相關民調，高雄是初選區，就本著這個原則，兄弟爬山各自努力。民進黨一定會在高雄繼續執政，民進黨高雄黨部對於選舉的立場就是一個字：贏。

對於初選，徐國勇指出，現在就是按照既有規定處理，如果有人要退出也是他的自由，不退出就是初選，比如說彰化的協調機制，四個人都不退，那就一份參考式民調，就綜合評估做為提名參考。高雄是初選區、彰化是徵召區，一樣是民調但意義不同，之後也會有民調說明會，所有候選人都可以提出質疑。

徐國勇再次強調，公平公開公正就是處理初選的原則，民調細則部分，要開始做之前，會邀所有候選人出席民調說明會，如果沒有時間出席也可以找代理人參加，民調在做的時候也都有觀察員在一旁。