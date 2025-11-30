美團第3季大虧160億元　CEO坦言：外賣價格戰不可持續

▲美團外賣的外送員。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸外賣平台美團第3季大虧160億元（人民幣），主要是受到過去幾個月「外賣大戰」的影響。美團CEO王興也坦言，外賣價格戰沒有為行業創造價值，不可持續。

王興在美團28日的財報電話會上提到，美團將繼續在騎手權益保障、中小商戶幫扶上加大投入，促進行業長期健康發展。

王興指出，美團會始終專注於做正確的事，服務好消費者、商家和騎手，有信心捍衛即時零售的市場地位，創造真正的長期價值，「當競爭持續，美團會投入必要的資源，確保規模優勢以及在服務體驗與運營效率上的優勢。」

王興強調，外賣價格戰是低質低價的「內卷式」競爭，他們過去2季就一直堅決反對，這半年來的市場結果也充分證明，「外賣價格戰沒有為行業創造價值，不可持續。」



王興說，相信當前非理性的外賣行業競爭只是暫時性的。近期美團餐飲外賣訂單市佔穩步回升。美團繼續保持在中高價訂單市場GTV的領先地位，美團在實付超過15元的訂單有2/3以上的份額，實付超過30元以上的訂單有70%以上的份額。

美團2025年第3季實現營收為955億元，同比增長2%，但由於行業競爭加劇，核心本地商業經營利潤轉負，虧損141億元，調整後淨虧損達到160億元。

不過，財報也顯示，美團APP的DAU（日活躍用戶數）同比增長超過20%，餐飲外賣月交易用戶數創下歷史新高。