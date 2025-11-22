外送員10大地雷一次看　「該不該送上樓」最後有解答

▲外送員。（圖／記者周宸亘攝）

記者葉國吏／綜合報導

外送員到底該不該送餐上樓？這是許多人最關心的問題。近日，有外送員在臉書社團「Foodpanda Ubereats 外送甘苦談」分享了10項心得，對於消費者最想知道的「送上樓」問題，他則在最後一點直接解答。

首先，他提到如果你訂了很多餐卻不買袋子，這會讓外送員取餐時心情大打折扣。另外，有些店家的包裝不夠貼心，餐點外漏的情況屢見不鮮，這也增加了外送員的困擾。還有，當外送員告訴你「我快到了」時，並不代表他希望你等到他抵達再慢悠悠地下樓。叫外送時的備註也得注意，像「要不要附餐具」這類的需求，請在訂單時就註明清楚，別錯放在外送員的備註欄。

▲外送員10心得。（圖／翻攝臉書）

此外，外送員不是偵探，若地址標示不清楚、指引過於複雜，都會讓他們找得心力交瘁。再來，沒有購買袋子的話，請不要要求外送員將餐掛在門上或車上，這樣很不方便。身為消費者，確認自己的地址無誤並完成定位，是最基本的責任，別讓外送員浪費時間找不到你。

最後，外送員打電話聯絡你時，記得接聽，因為每分每秒都在計算市話費用。還有，外送員只負責取餐，並無法知道店家是否漏放餐品。訂餐時，若選擇門口碰面就請準時，別放著外送員在門口乾等，最後再丟一句「幫我放門口就好」。這些情況真的會讓外送員「大爆炸」。「最重要的一點是 Uber 外送員 沒有被強制規定要上樓。」

這篇些文引發許多外送員共鳴，還留言補充「還有 不要情緒勒索的要求外送員送上樓 UBER外送員是可以自行選擇要不要上樓！如有特別需求 請使用別的外送平台！」、「不要為了清零錢叫外送，尤其一元一次給60個以上是怎樣，一元五元一堆，光算錢就火大」、「寫的真的是外送員的心聲。」