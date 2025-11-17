　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「外送運價公式」再闖關　交通部預告修法可收等待費、樓層費

▲▼宅配,外送,防疫,UBereat,foodpanda。（圖／記者周宸亘攝）

▲交通部預告修法明定機車外送平台費率公式。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者周湘芸／台北報導

交通部去年預告修法明定機車外送平台費率公式，期間引發爭議暫緩。時隔一年，交通部今再預告，明定公式為「每車公里合理成本×（１＋合理經營報酬率）／平均每車公里接單數」，得加計等待費、樓層費、夜間加成費及春節加成費等。

目前我國外送員約有15萬人，交通部去年10月曾預告修正「汽車運輸業客貨運運價準則」，明定外送運價計算公式，期間因開會爭議、外送業者反對及外界討論等爭議暫緩及退回。交通部時隔一年，今再度預告修正「汽車運輸業管理規則」、「汽車運輸業客貨運運價準則」，針對機車外送業者訂定平台運價公式。

[廣告]請繼續往下閱讀...

交通部表示，傳統汽車貨運業者以貨車承運為原則，考量外送平台業者派送貨物（含餐點），其運具、承運量、運送距離及收費模式等，均與傳統汽車貨運業者不同，因此增訂機車外送運價公式。

根據交通部預告修正內容，業者以機車承運外送平台運送業務，其基本運價計算公式為「每單公里基本運價＝每車公里合理成本×（１＋合理經營報酬率）／平均每車公里接單數」，每單運費包含起程費及續程費，必要時得加計等待費、樓層費、夜間加成費及春節加成費等其他費用。

交通部說明，每車公里合理成本項目包括燃料、附屬油料、輪胎、車輛折舊、修車材料、行車人員薪資、行車附支、修車員工薪資、修車附支、業務員工薪資、業務費用、各項設備折舊、管理員工薪資、管理費用、財稅費用及稅捐費用等計算；合理經營報酬率得參照銀行1年期定期存款利率或貨運三業基本運價合理經營報酬率計算。

交通部也說，「等待費」以等待商品訂購者及店家的時間換算費用；「樓層費」為商品訂購者需外送員將商品送至指定樓層所須費用；「夜間加成費」為夜間11時起至翌晨6時加收的費用；「春節加成費」為除夕前2天至年假結束期間加收的費用。

交通部表示，考量外送平台運送業務以機車為主要運具，其服務範圍大多為短程運送，與傳統貨運業者提供跨縣市的中長程運送有別，且各縣市依地方特性，成本也有所差異，機車貨運運價得由地方同業公會及相關工會共同擬訂，再報中央因地制宜核定。

此次修法也明定，業者訂定運費應報請公路主管機關備查，確認運費未逾核定運價範圍後才可實施。此外，業者應揭示運費，並保存資料至少2年；應付運費經確認後，如有運送目的地變更，致運費需變更，貨運業者應將變更的運費揭示。

交通部公共運輸及監理司長胡迪琦指出，此次修法是明定運價計算公式，內容經相關團體協商已有共識，預告期為60天，期間若無其他意見，明年2月完成法制作業通過後，將邀集消費者團體、中央政府、地方政府、外送平台及外送工會等啟動5方協商，進一步討論價格等細節。

胡迪琦也說，由於北、中、南、東各區特性不同，屆時會啟動分區協商，但分區不代表是分縣市，也可能是以生活圈來討論。

胡迪琦表示，所有客貨運運價都是訂定上限，沒有下限，也就是業者訂定其運費不可超過主管機關訂定運價上限。此外，她也強調，外送運價與外送員薪資無直接相關，只具有參考性，外送員薪資結構還包括平台費、服務費等。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
445 1 5968 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／兒接母親男友電話：你媽死了！2人生死未卜　警緊急協尋中
獨／《英雄聯盟》冠軍戰隊TLN傳倒閉　員工爆料「薪水常遲發」
林安可加盟西武倒數　薪資＋入札金總額估約400萬美元
來自台灣！性感網美高檔餐廳「吃霸王餐」被抓　想肉償抵餐費
73歲翁暴衝1死8傷　多次違規曾害死人
快訊／毒蛋流向名單　35家早餐店、餐廳公布
獨／竹檢被控「揭弊保護」做半套　吹哨者傻眼

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

點亮餐桌上的永續健康！佳格攜手博幼培訓在地種子教師　深化偏鄉兒少營養教育

50年老店「龍忠蛋行」今開門　老闆親回：想換蛋、退錢都接受

快訊／毒蛋流向35家下游名單曝　知名行旅+4.8星鴨肉羹全中了

台北男嘆「墾丁條件好卻很難玩」！網曝關鍵：法規嚴格難開發

「外送運價公式」再闖關　交通部預告修法可收等待費、樓層費

待轉區塞滿機車！日人驚呼「像牆壁」　網一看炸鍋：3/4騎士違規

流量密碼！精誠中學女師化身埃及豔后登場 　網封：變裝女王

丹丹漢堡「高雄1分店」11月底結束營業！在地人不捨：沒辦法接受

快訊／丹丹漢堡高雄大社店「11月底熄燈」！業者發公告確定了

必勝客再貼文「章魚燒珍重再見」　達美樂秒回應：外帶5折優惠

台灣E.L.F.超狂應援！利特.銀赫淚崩　大巨蛋首例「60台無人機飛出SJ圖案」

到醫院還先拿午餐！34歲男車禍3小時離奇亡　父悲：兒壯得跟牛一樣

官方呼籲避免前往日本　陸網友曬「退機票紀錄」響應

影／劉宇寧演唱會唯一「女嘉賓」曝光　登台全程抖萌翻粉絲

「台大男神」夜店狂歡後酒駕　開1500萬法拉利倒車逆向遭逮

轎車衝撞「待轉區」！7機車如保齡球慘被撞飛...8傷送醫

81歲母遭預拌車輾斃　女兒回頭目睹情緒潰堤

(無壓標題)3秒掃倒8車畫面曝！高雄男暴衝「保齡球」撞9傷

謝和弦唱〈這不是雪中紅〉：剩我能唱..　力挺范姜彥豐！「唱歌比王子好聽」

3秒掃倒8車畫面曝！高雄男暴衝「保齡球」撞9傷

點亮餐桌上的永續健康！佳格攜手博幼培訓在地種子教師　深化偏鄉兒少營養教育

50年老店「龍忠蛋行」今開門　老闆親回：想換蛋、退錢都接受

快訊／毒蛋流向35家下游名單曝　知名行旅+4.8星鴨肉羹全中了

台北男嘆「墾丁條件好卻很難玩」！網曝關鍵：法規嚴格難開發

「外送運價公式」再闖關　交通部預告修法可收等待費、樓層費

待轉區塞滿機車！日人驚呼「像牆壁」　網一看炸鍋：3/4騎士違規

流量密碼！精誠中學女師化身埃及豔后登場 　網封：變裝女王

丹丹漢堡「高雄1分店」11月底結束營業！在地人不捨：沒辦法接受

快訊／丹丹漢堡高雄大社店「11月底熄燈」！業者發公告確定了

必勝客再貼文「章魚燒珍重再見」　達美樂秒回應：外帶5折優惠

台南機車行遭「機車衝撞」！大門受損柴犬濺血　警拘1嫌到案

普發萬元宏匯廣場滿3千送200　統一時代百貨滿額送6800

肚臍橙採收季登場　成功分局啟動護果勤務守護農民心血

「4年前病逝」竟現蹤西班牙！厄瓜多大毒梟詐死　狼狽落網畫面曝光

快訊／兒接母親男友電話：你媽死了！2人生死未卜　警緊急協尋中

被李玉璽狠虧「身高不高」！　黃號當眾直球反擊8字

上千員工嗨翻東港安泰家庭日　美食、魔術、抽獎掀溫馨嘉年華

獨／《英雄聯盟》冠軍戰隊TLN傳倒閉　員工爆料「薪水常遲發」

法國狀元快攻暴扣「驚悚重摔」　老鷹末節狂飆47分逆轉太陽

台東縣府3年還清56億債務歸零　後續研議「還稅於民」普發現金

【拒測王又酒駕】7度拒測挨罰504萬！男自摔吹出0.83遭送辦

生活熱門新聞

快訊／血液腫瘤權威陳耀昌病逝　享壽76歲

冷空氣5支觸鬚　北台濕凍15℃最冷時刻曝

大師兄對決館長「過1天風向變了！」　PTT揭敗筆

館長直播曝大師兄借錢「對話截圖」

保住招牌！大氣系學長霸氣喊「雞排你發，錢我出」

被逼睡館嫂？疑小瑋本人現身「當時我蠢、怕館長」

ATM明天可領普發1萬　小心「4種狀況」恐領失敗

快訊／8級強風來了　今變天「明雨最大」地區曝

快訊／11級強風來了　越晚越冷「雨最大」地區曝

宣布發400份雞排　台大電機系學長：捍衛母校

「當爹養12年」　館長：你們三個要毀掉我！夠了沒？

快訊／北北基大雨特報！下到深夜　防瞬間雨勢

健身房5400萬合資契約曝　「館長只出300萬」還用借的

放冷凍也會壞！食藥署曝最易踩雷4錯誤

更多熱門

相關新聞

人从众、六扇門、早安美芝城違規遭罰

人从众、六扇門、早安美芝城違規遭罰

食藥署今公布「114年度美食外送平台暨雲端廚房餐飲業稽查專案」結果，針對與美食外送平台合作的餐飲業者，基隆的「人从众厚切牛排」1件紅茶腸桿菌科超標；基隆的「川崎拉麵」豬肉原料原產地標示不符規定；台南「早安美芝城（西門概念店）」產品責任保險不符規定、台東「六扇門時尚湯鍋」基因改造資訊標示不符規定，已全數開罰。

詐騙網頁仿監理站官網竊個資！　游淑慧嘆：我那小小多詐騙的國家

詐騙網頁仿監理站官網竊個資！　游淑慧嘆：我那小小多詐騙的國家

遊覽車駕駛對山路不熟釀翻覆　轉掛黃牌跑交通車「免費上國道」

遊覽車駕駛對山路不熟釀翻覆　轉掛黃牌跑交通車「免費上國道」

台鐵7個月來連9起旅客暴力攻擊　產工：增聘保全杳無音信　

台鐵7個月來連9起旅客暴力攻擊　產工：增聘保全杳無音信　

大貨車駕駛「手握方向盤」每日最多開10小時　違者最高罰9萬

大貨車駕駛「手握方向盤」每日最多開10小時　違者最高罰9萬

關鍵字：

交通部外送運費外送員

讀者迴響

熱門新聞

快訊／血液腫瘤權威陳耀昌病逝　享壽76歲

冷空氣5支觸鬚　北台濕凍15℃最冷時刻曝

大師兄對決館長「過1天風向變了！」　PTT揭敗筆

館長直播曝大師兄借錢「對話截圖」

保住招牌！大氣系學長霸氣喊「雞排你發，錢我出」

被逼睡館嫂？疑小瑋本人現身「當時我蠢、怕館長」

ATM明天可領普發1萬　小心「4種狀況」恐領失敗

朱孝天遭除名F4「台上哽咽淚崩」！激動拿毛巾掩面

快訊／8級強風來了　今變天「明雨最大」地區曝

快訊／11級強風來了　越晚越冷「雨最大」地區曝

宣布發400份雞排　台大電機系學長：捍衛母校

「當爹養12年」　館長：你們三個要毀掉我！夠了沒？

欠繳多年管理費！男討電梯磁卡被拒怒告管委會

快訊／北北基大雨特報！下到深夜　防瞬間雨勢

麥當勞奶昔大哥「紫色絨毛包」11/19開賣

更多

最夯影音

更多
台灣E.L.F.超狂應援！利特.銀赫淚崩　大巨蛋首例「60台無人機飛出SJ圖案」

台灣E.L.F.超狂應援！利特.銀赫淚崩　大巨蛋首例「60台無人機飛出SJ圖案」
到醫院還先拿午餐！34歲男車禍3小時離奇亡　父悲：兒壯得跟牛一樣

到醫院還先拿午餐！34歲男車禍3小時離奇亡　父悲：兒壯得跟牛一樣

官方呼籲避免前往日本　陸網友曬「退機票紀錄」響應

官方呼籲避免前往日本　陸網友曬「退機票紀錄」響應

影／劉宇寧演唱會唯一「女嘉賓」曝光　登台全程抖萌翻粉絲

影／劉宇寧演唱會唯一「女嘉賓」曝光　登台全程抖萌翻粉絲

「台大男神」夜店狂歡後酒駕　開1500萬法拉利倒車逆向遭逮

「台大男神」夜店狂歡後酒駕　開1500萬法拉利倒車逆向遭逮

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面