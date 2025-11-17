「外送運價公式」再闖關　交通部預告修法可收等待費、樓層費

▲交通部預告修法明定機車外送平台費率公式。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者周湘芸／台北報導

交通部去年預告修法明定機車外送平台費率公式，期間引發爭議暫緩。時隔一年，交通部今再預告，明定公式為「每車公里合理成本×（１＋合理經營報酬率）／平均每車公里接單數」，得加計等待費、樓層費、夜間加成費及春節加成費等。

目前我國外送員約有15萬人，交通部去年10月曾預告修正「汽車運輸業客貨運運價準則」，明定外送運價計算公式，期間因開會爭議、外送業者反對及外界討論等爭議暫緩及退回。交通部時隔一年，今再度預告修正「汽車運輸業管理規則」、「汽車運輸業客貨運運價準則」，針對機車外送業者訂定平台運價公式。

交通部表示，傳統汽車貨運業者以貨車承運為原則，考量外送平台業者派送貨物（含餐點），其運具、承運量、運送距離及收費模式等，均與傳統汽車貨運業者不同，因此增訂機車外送運價公式。

根據交通部預告修正內容，業者以機車承運外送平台運送業務，其基本運價計算公式為「每單公里基本運價＝每車公里合理成本×（１＋合理經營報酬率）／平均每車公里接單數」，每單運費包含起程費及續程費，必要時得加計等待費、樓層費、夜間加成費及春節加成費等其他費用。

交通部說明，每車公里合理成本項目包括燃料、附屬油料、輪胎、車輛折舊、修車材料、行車人員薪資、行車附支、修車員工薪資、修車附支、業務員工薪資、業務費用、各項設備折舊、管理員工薪資、管理費用、財稅費用及稅捐費用等計算；合理經營報酬率得參照銀行1年期定期存款利率或貨運三業基本運價合理經營報酬率計算。

交通部也說，「等待費」以等待商品訂購者及店家的時間換算費用；「樓層費」為商品訂購者需外送員將商品送至指定樓層所須費用；「夜間加成費」為夜間11時起至翌晨6時加收的費用；「春節加成費」為除夕前2天至年假結束期間加收的費用。

交通部表示，考量外送平台運送業務以機車為主要運具，其服務範圍大多為短程運送，與傳統貨運業者提供跨縣市的中長程運送有別，且各縣市依地方特性，成本也有所差異，機車貨運運價得由地方同業公會及相關工會共同擬訂，再報中央因地制宜核定。

此次修法也明定，業者訂定運費應報請公路主管機關備查，確認運費未逾核定運價範圍後才可實施。此外，業者應揭示運費，並保存資料至少2年；應付運費經確認後，如有運送目的地變更，致運費需變更，貨運業者應將變更的運費揭示。

交通部公共運輸及監理司長胡迪琦指出，此次修法是明定運價計算公式，內容經相關團體協商已有共識，預告期為60天，期間若無其他意見，明年2月完成法制作業通過後，將邀集消費者團體、中央政府、地方政府、外送平台及外送工會等啟動5方協商，進一步討論價格等細節。

胡迪琦也說，由於北、中、南、東各區特性不同，屆時會啟動分區協商，但分區不代表是分縣市，也可能是以生活圈來討論。

胡迪琦表示，所有客貨運運價都是訂定上限，沒有下限，也就是業者訂定其運費不可超過主管機關訂定運價上限。此外，她也強調，外送運價與外送員薪資無直接相關，只具有參考性，外送員薪資結構還包括平台費、服務費等。