民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

外送備註「不加蔥」奪禁忌榜首！平台公布排行：台灣人最愛鍋貼

▲▼Uber Eats。（圖／Uber Eats提供）

▲Uber Eats公布最新全台外送美食排行榜。（圖／Uber Eats提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

Uber Eats今日公布全台外送美食排行榜及有趣洞察，「鍋貼」奪下最受歡迎外送品項寶座，「不要蔥」則是禁忌配料之首。另外，foodpanda也公開「全台高中外送榜」，訂單量最高的為北一女中，而學生偏好料理則是台式、炸物與手搖。

根據Uber Eats近一年數據顯示，「鍋貼」為台灣最受歡迎外送品項寶座，再來依序是「薯條」、「雞塊」等人氣美食，改寫去年前3名「火鍋」、「粥品」、「功夫麵」榜單。業者也觀察到「波奇碗（Poke Bowl）」穩坐健康餐首選，訂購量是第2名「墨西哥起司雞飯」的17倍。

業者同時揭露美食外送訂單備註內容，「謝謝您／你」是最常出現的詞，凸顯台灣消費者的高禮貌文化；而在客製化需求中，「不要蔥」奪禁忌配料之首，數量甚至超過「不要香菜」與「不要洋蔥」的總和。

▲▼Uber Eats。（圖／Uber Eats提供）

▲Uber Eats歡慶9周年里程碑祭出總價值超過千萬元的限定好禮。

Uber Eats 9周年以「逢九低調」習俗推出「慶生低調點，優惠多一點」系列回饋活動，祭出總價值逾千萬元的限定好禮。消費者可至活動網站挑戰「點9秒賺優惠」互動遊戲，有機會獲得優惠序號；「9周年感謝有你」限定專屬回饋，則有機會收到9次外送訂單滿額現折999元優惠，同時開放登記免費領取限量周邊，包括超低調公仔組、迷你外送袋等。

另外，輸入優惠序號「9小聲點」可登錄抽獎活動，每累積完成9筆訂單即解鎖一次抽獎機會，有機會獲得Uber One會員180天免費試用、日本鳥取縣雙人來回機票兌換券、虹夕諾雅谷關住宿兌換券以及iPhone 17 Pro等豐富獎項。Uber One 會員加碼完成任一關卡可再抽「Uber One 陪你吃飯365天」優惠，幸運兒可贏得365次的早餐訂單滿額優惠。

周年慶期間，Uber Eats APP專區「Uber Eats 潮有市」也集結肯德基、必勝客、清心福全、達美樂等知名品牌推出限定優惠，下單漢堡王「王的華堡餐」、「花生安格斯牛堡餐」和必勝客「夏威夷個人比薩」、「韓式泡菜燒肉個人比薩」可享買1送1優惠；優市、全聯、大全聯、家樂福則祭出「周周爆殺品9元起」等限時優惠。

▲▼foodpanda。（圖／foodpanda提供）

▲foodpanda公布2025全台高中外送觀察。（圖／foodpanda提供，下同）

正逢高中期中考季，foodpanda日前也公布「2025全台高中外送觀察」，全台外送訂單排名前3為北一女中、基隆女中、嘉義高中，其中女校包辦前2名，男校則以嘉義高中奪冠，其次為基隆高中及成功高中。

學生最常點的品牌為麥當勞、得正、八方雲集，偏好料理則為台式、炸物與手搖。業者更發現段考前1周的訂單平均激增2成，成為校園「爆吃黃金周」。

▲▼foodpanda。（圖／foodpanda提供）

▲▼全台最愛叫外送高中曝光，還有校園飲食偏好排行。

▲▼foodpanda。（圖／foodpanda提供）

外送數據顯示，新世代飲食行為從「吃飽」轉向「吃風格」，今年10月開放外送的中山女中短時間即成爆單焦點，點餐呈現「少女系甜感X異國風濃味」雙路線，從韓國拉麵、黃燜雞到卡士達鬆餅、臭豆腐等鹹甜都有。

另外，校園飲食偏好也呈現明顯地域差異，北部走「身材管理」、中部喜歡「邪惡美食」、南部最愛「當地小吃」、東部與離島展現「意外驚喜」。

foodpanda推出多項限時優惠，即日起至11月30日指定餐廳滿額輸入「天天爽」最高可享65折優惠，還有「大學校園專案」，全台各大專院校學生、教職員或校友使用學校信箱即可免費申請加入， 享有60天pandapro 免費訂閱試用及一系列限定折扣及福利，至12月31日有多個專屬優惠，輸入優惠碼可享最高69折。

11/19 全台詐欺最新數據

458 2 1998 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／成功嶺超狂逃兵！偷連長車鑰匙　開回家睡大覺
快訊／別再繳錢！　4職業工會新黑名單出爐
快訊／影射女記者「1500 1H2S」陪睡！　男網友下場曝
嚴重車禍！16歲高中生摔進水溝　重傷昏迷
「普發1萬劇本」民眾上當！　戶頭80萬存款被領光
鴻海「全新7人座MPV」Model A發表！　大空間魔術師
館長宣布喜訊！　健身房要進軍大陸了
黑色星期五！台股狂殺千點　史上盤中第9大跌點
北港黑面三媽唯一破例！　腦麻童鑽轎慈母落淚

超商黑五「咖啡9杯440元」　紅豆湯買1送1

超商周末優惠！7-11多項買2送2、全家買1送1

超商限時「買1送1」　零食、生活用品5折

好市多黑五11/24開跑　優惠品達500種

一口愛上挪威鮭魚與鯖魚！挪威以現代科技與永續理念換來高品質鮮味　每條魚都承載對自然的敬意

蔡淑臻自曝「不怕8K鏡頭」祕訣

蝦皮購物推「全站大免運」　12月試行

直擊／民眾排3小時搶買「奶昔大哥毛毛包」　經典飲品睽違9年回歸

7-11烘焙新品第2件省10元　全家「沖泡純米粉」49元開吃

漢堡王限時3天「雙堡下殺54折」　21風味館今推6大優惠

7-11推「涼麵加熱」隱藏吃法！超商降溫優惠　全家熱飲8折

外送備註「不加蔥」奪禁忌榜首！平台公布排行：台灣人最愛鍋貼

必勝客歡樂吧「光復餐廳店」明天重新開幕　吃到飽漲價30元

AnD House藉蝦皮免運服務打開電商知名度

2025奇蹟年「台股漲點排行」！PTT炸鍋：霸榜到世紀末

2025奇蹟年「台股漲點排行」！PTT炸鍋：霸榜到世紀末

台股昨（20日）大漲846點，是史上第2大漲點，但今開盤一口氣又掉了逾800多點，讓投資人心情猶如坐雲霄飛車。而一名網友整理出「台股漲點排行榜」，第一名在今年4月10日，川普宣布對等關稅政策大轉彎，台股暴跌後強彈1608點。對此，鄉民笑稱「川皇、老黃」聯手霸榜，也有人認為「漲幅比漲點更有意義」。

人从众、六扇門、早安美芝城違規遭罰

人从众、六扇門、早安美芝城違規遭罰

「外送運價公式」再闖關　交通部預告修法可收等待費、樓層費

「外送運價公式」再闖關　交通部預告修法可收等待費、樓層費

外送戒不掉？社群爆紅「不換衣煮飯法」省錢又省時

外送戒不掉？社群爆紅「不換衣煮飯法」省錢又省時

2大外送平台「停班課地區」0時起暫停服務

2大外送平台「停班課地區」0時起暫停服務

Uber Eatsfoodpanda外送排行

郭台銘滿頭白髮站台　劉揚偉：沒有郭董就沒有鴻海

抗壓性最強的三大星座！

玉女歌手侯湘婷「接任家長會長」近況曝

SWAG證實已邀約粿粿合作！　「有望開出優渥條件」後續動向曝光

「民國75年以前出生」可免費做一次B、C肝篩檢

TWICE彩瑛「確定缺席高雄開唱」！　暫停活動到年底

學校打臉賓賓哥　感謝狀被拿走已報警

醫推「1蔬菜」可降膽固醇：加在泡麵中

7人吃一盤蚵仔煎　老闆傻眼

下周還有颱風？最新路徑1地區轉雨

砂石車超載到77噸　翻覆壓扁轎車殺人

韓國「三大ㄅㄧㄣ」全娶了頂級美女！

台人帶隊挺義大利老闆　中國網友傻眼怒噴一段話

2台男東京街頭遭痛毆！5日男落網

粿粿、家寧被鎖定！6爭議名人破尺度轉戰SWAG

中國停止進口日本水產品　林佳龍：我們要支持日本！

中國停止進口日本水產品　林佳龍：我們要支持日本！
愛情長跑10年！金宇彬.申敏兒要結婚了　手寫信告白..宣布「12月20日辦婚禮」

愛情長跑10年！金宇彬.申敏兒要結婚了　手寫信告白..宣布「12月20日辦婚禮」

小禎聽「和Emma像」神回一句全笑翻　男友和女兒愛鬥嘴：便便裝進妳大腦XD

小禎聽「和Emma像」神回一句全笑翻　男友和女兒愛鬥嘴：便便裝進妳大腦XD

雄中司儀：校長腹肌有11塊！　運動會跳上車舞幽默讚校長

雄中司儀：校長腹肌有11塊！　運動會跳上車舞幽默讚校長

提美國晶片產業被拿走！　川普：我不怪台灣

提美國晶片產業被拿走！　川普：我不怪台灣

