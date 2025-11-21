外送備註「不加蔥」奪禁忌榜首！平台公布排行：台灣人最愛鍋貼

▲Uber Eats公布最新全台外送美食排行榜。（圖／Uber Eats提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

Uber Eats今日公布全台外送美食排行榜及有趣洞察，「鍋貼」奪下最受歡迎外送品項寶座，「不要蔥」則是禁忌配料之首。另外，foodpanda也公開「全台高中外送榜」，訂單量最高的為北一女中，而學生偏好料理則是台式、炸物與手搖。

根據Uber Eats近一年數據顯示，「鍋貼」為台灣最受歡迎外送品項寶座，再來依序是「薯條」、「雞塊」等人氣美食，改寫去年前3名「火鍋」、「粥品」、「功夫麵」榜單。業者也觀察到「波奇碗（Poke Bowl）」穩坐健康餐首選，訂購量是第2名「墨西哥起司雞飯」的17倍。

業者同時揭露美食外送訂單備註內容，「謝謝您／你」是最常出現的詞，凸顯台灣消費者的高禮貌文化；而在客製化需求中，「不要蔥」奪禁忌配料之首，數量甚至超過「不要香菜」與「不要洋蔥」的總和。

▲Uber Eats歡慶9周年里程碑祭出總價值超過千萬元的限定好禮。

Uber Eats 9周年以「逢九低調」習俗推出「慶生低調點，優惠多一點」系列回饋活動，祭出總價值逾千萬元的限定好禮。消費者可至活動網站挑戰「點9秒賺優惠」互動遊戲，有機會獲得優惠序號；「9周年感謝有你」限定專屬回饋，則有機會收到9次外送訂單滿額現折999元優惠，同時開放登記免費領取限量周邊，包括超低調公仔組、迷你外送袋等。

另外，輸入優惠序號「9小聲點」可登錄抽獎活動，每累積完成9筆訂單即解鎖一次抽獎機會，有機會獲得Uber One會員180天免費試用、日本鳥取縣雙人來回機票兌換券、虹夕諾雅谷關住宿兌換券以及iPhone 17 Pro等豐富獎項。Uber One 會員加碼完成任一關卡可再抽「Uber One 陪你吃飯365天」優惠，幸運兒可贏得365次的早餐訂單滿額優惠。

周年慶期間，Uber Eats APP專區「Uber Eats 潮有市」也集結肯德基、必勝客、清心福全、達美樂等知名品牌推出限定優惠，下單漢堡王「王的華堡餐」、「花生安格斯牛堡餐」和必勝客「夏威夷個人比薩」、「韓式泡菜燒肉個人比薩」可享買1送1優惠；優市、全聯、大全聯、家樂福則祭出「周周爆殺品9元起」等限時優惠。

▲foodpanda公布2025全台高中外送觀察。（圖／foodpanda提供，下同）

正逢高中期中考季，foodpanda日前也公布「2025全台高中外送觀察」，全台外送訂單排名前3為北一女中、基隆女中、嘉義高中，其中女校包辦前2名，男校則以嘉義高中奪冠，其次為基隆高中及成功高中。

學生最常點的品牌為麥當勞、得正、八方雲集，偏好料理則為台式、炸物與手搖。業者更發現段考前1周的訂單平均激增2成，成為校園「爆吃黃金周」。

▲▼全台最愛叫外送高中曝光，還有校園飲食偏好排行。

外送數據顯示，新世代飲食行為從「吃飽」轉向「吃風格」，今年10月開放外送的中山女中短時間即成爆單焦點，點餐呈現「少女系甜感X異國風濃味」雙路線，從韓國拉麵、黃燜雞到卡士達鬆餅、臭豆腐等鹹甜都有。

另外，校園飲食偏好也呈現明顯地域差異，北部走「身材管理」、中部喜歡「邪惡美食」、南部最愛「當地小吃」、東部與離島展現「意外驚喜」。

foodpanda推出多項限時優惠，即日起至11月30日指定餐廳滿額輸入「天天爽」最高可享65折優惠，還有「大學校園專案」，全台各大專院校學生、教職員或校友使用學校信箱即可免費申請加入， 享有60天pandapro 免費訂閱試用及一系列限定折扣及福利，至12月31日有多個專屬優惠，輸入優惠碼可享最高69折。