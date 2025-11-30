第4天了…自來水還有汽油味！汐止人怒：肝腎出問題怎辦？

▲八堵抽水站附近河面發現油汙，不少居民反映家中自來水傳出汽油味。（圖／翻攝自臉書／台灣自來水公司第一區管理處-西勢水庫）

基隆河八堵抽水站附近河面27日發現油汙，基隆七堵、安樂等區及新北汐止不少住戶反映，家中自來水飄出刺鼻汽油味。事發已第4天，汐止居民無奈在網上訴苦，表示便利商店已買不到桶裝水，公開喊話台水公司應主動分發用水，「有異味就有汙染」、「被汙染的水用戶喝了對肝腎都會有問題！」

台灣自來水公司第一區管理處28日下午表示，27日早上6時30分，基隆河八堵抽水站人員巡查時發現河面疑有油污，立即停止抽取基隆河原水並通報基隆市環保局，環保局於現場布設攔油索並向上游追查污染來源。台水公司同時緊急停止新山淨水場出水，以新山水庫原水啟動淨水程序，28日再度採樣，以熱溴儀檢測顯示已無揮發性氣體（油味），將持續密切監測原水水質，待確認無虞後恢復抽取基隆河原水。

台水公司說，針對部分民眾反映仍可感受到油味，可能是淨水場停止取水前，少量受污染水源已進入部分區域管網，在接獲通報後，已迅速於用戶端與周邊區域展開大規模排水及多次循環沖洗作業，以確保所有疑似受影響的水量完全排出。若民眾打開水龍頭仍感受到異味，建議先排放一段時間；如仍未改善，可立即撥打1910專線，台水公司將派員到場協助處理。

針對此事件，台水公司也啟動補償措施，包括水費減免3度、用戶自行清洗水塔再減免水費2度，如委外清洗水塔，台水公司將憑證核銷相關費用。

然而，有民眾28日晚間在臉書社團「汐止聯盟」發文抱怨，自稱是汐止社區的管委會，當天發現自來水仍有很濃厚的汽油味，由於涉及民生用水，直接影響居民的生活與健康，多次與台灣自來水公司第一區管理處汐止營運所聯繫似乎也消極處理，希望委員撥空協助關心。

新北市議員張錦豪回應，接獲民眾反映汐止自來水有汽油味，已經透過立委及區長告知自來水公司，而台水公司回覆，客服中心27、28日用戶進線分析，主要受汙染區在基隆市安樂區、仁愛區、七堵區，及零星在中山區、信義區，台水已於第一時間啟動緊急處置措施，全面切換新山水庫水源、暫停基隆河取水、清洗設備並執行大規模排水作業，目前供水水質均符合標準，若民眾打開水龍頭仍感到異味，建議可先排放一段時間；如仍未改善，可立即撥打1910專線，台水將派員到場協助處理。

不過，今日（30日）上午仍有民眾在臉書社團「汐止聯盟」列出以下7項重點，批評「台水太便宜行事了」：

1、自己（台水）說儲水沒問題就請用戶安心飲用；殊不知油經過的管線要多久才能除去異味。有異味就有汙染。

2、被汙染的水用戶喝了對肝腎都會有問題，台水要如何解決？不是少算2、3度的水費就算了。在地官員要出來啊！

3、台水說如有異味暫不要飲用，要用戶自行買水。這對嗎？第一時間應該立派水車供用戶使用。

4、請台水積極主動分發桶裝水。

5、請在地委員議員里長主出擊，不是坐在辦公室等民眾投訴。

6、新台五路二段、福安街這一區塊都已有氣油味，雖不是很重，但已受汚染。

7、這區塊的便利商店已買不到桶裝水。

