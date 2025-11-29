　
社會 社會焦點 保障人權

前議長李全教被控詐騙買房放貸　酒商慘揹4500萬債務

前台南市議長李全教被控涉嫌空手套白狼，以投資為名實際行放貸之實，誘騙北市一名酒商背負巨額債務。（圖／資料照）

▲前台南市議長李全教被控涉嫌空手套白狼，以投資為名實際行放貸之實，誘騙北市一名酒商背負巨額債務。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

前國民黨台南市議長李全教因賄選案判刑出獄後卻被爆出，其2021年看中台北市一間專營高檔紅酒的酒商，疑似想空手套白狼，先以投資名義匯款2000萬元要與酒商共同成立公司，卻要求對方簽下「消費借貸協議書」，再追討2000萬元款項，抓準對方一時還不出巨額款項，引誘對方買下深坑豪宅作為私人會所，讓對方欠下4500萬元的巨額債務，再以保護為名與酒商簽下20年租約，一毛租金未付，如今卻以履行合約為由，限期酒商搬離。

現年65歲的李全教爭議不少，2019年涉及議長賄選案，遭台南高分院更二審判處有期徒刑9月、褫奪公權3年定讞。隔年2020年2月4日，李全教主動前往台南地檢署報到，如今早已服刑期滿。民進黨人士認為他淡出政壇後，轉攻魚塭光電市場，震驚一時的台南學甲88槍擊案，幕後主使為學甲慈濟宮董事長王文宗，就是李全教的左右手，疑似因李全教壟斷兩岸虱目魚契作，介入光電開發，多方勢力利益喬不攏之下，才爆出88槍擊案，不過李全教反控民進黨栽贓。

李全教因餐敘認識A酒商，卻疑似看中A姓酒商所有的高檔酒窖，被控疑似以投資為名意圖將酒窖占為己有。（圖／方萬民攝）

▲李全教因餐敘認識A酒商，卻疑似看中A姓酒商所有的高檔酒窖，被控疑似以投資為名意圖將酒窖占為己有。

而本刊接獲爆料，一名在台北市專門經營高檔紅酒的A酒商，2021年間在餐會上巧遇李全教，李以彼此都是台南子弟名義拉近關係，並表示希望可以和他一起出資經營公司，起先指示A男買下深坑一處房產作為豪華私人招待所，由A男貸款6000萬元再給付給李全教，同時要A男將公司51%的股份移轉給李全教。事後由於條約過於不平等，遭到A男拒絕。

本以為此事就不了了之，未料李全教仍不死心，2021年先以投資名義取得A男的個人銀行帳戶後，隨即匯款2000萬元給A男，表明作為公司登記驗資資金與初期營運週轉金，實際上卻僅匯款1940萬元。李全教表示，已先扣除60萬元作為利息費用；同時火速拿出一份「消費借貸協議書」給A男，還帶著2名男子與律師，拒絕A男的其他員工進入會議室，只留A男一人在場，表示自己趕時間要A男拿出印章在合約上簽名即可，更不斷向A男強調「我不會害你」。

只是A男成立公司後，回過神來才驚覺自己早已簽下不平等合約，合約內更是直接註明A男需每月支付李全教20萬元的利息費（年利率12%），一期未付即視同違約到期，李全教有權以進貨7折之價格處理A男位在北市松山區1樓與地下室的市值將近2億元的高檔酒窖，原先談好的投資合作赫然成為借貸關係。

「合作」之初，李全教擬出方案除要求酒商貸款6000萬元交付給他，並要酒商轉讓51%的股份。（圖／民眾提供）

▲「合作」之初，李全教擬出方案除要求酒商貸款6000萬元交付給他，並要酒商轉讓51%的股份。

而離譜的還在後面，李全教開始對A男追討2000萬元的「借款」，A男依約成立公司後，一時拿不出2000萬元的現金流，李全教竟迅速出面表示有合作意願，「願意幫扶同鄉」，指出深坑有處不動產相當適合買下作為高級私人招待所，只要A男向銀行貸款買下，「我們一人一層」，他就能幫忙介紹更多董事長來此買酒，讓A男早日獲利。

A男為還清2000萬元的借款，答應李全教的要求，向銀行貸款4500萬元購入深坑的不動產，將房屋順利過戶後，購屋款項則匯入一名李姓女子戶頭。李全教隨即拿出李女的存簿印章，要A男自李女戶頭匯出2000萬元款項給他，以此償還其先前成立公司驗資用的2000萬元的借款，同時再指示A男匯出1000萬元款項給一名謝姓男子，而李全教還因此成為該房屋的第二順位權利人。事後A男調查後才驚覺，謝男為李女前夫，原本談好的合作投資案直接成為借貸關係，讓A男在幾乎還未獲利的情況下，就已先背負至少4500萬元的債務。

原始連結

