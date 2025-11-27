　
王建煊劉兆玄老家爆都更紛爭　大安社區遭強驗海砂怨北市府不管

台北市政府力推都更案，一些大型社區在整合程序中，陸續出現紛爭。圖中為台北市長蔣萬安。（示意圖／方萬民攝）

台北市政府力推都更案，一些大型社區在整合程序中，陸續出現紛爭。圖中為台北市長蔣萬安。（示意圖／方萬民攝）

圖文／CTWANT

王建煊、劉兆玄等多名前政府官員、軍方將官的老家──北市大安社區，近三年因「強驗海砂屋、二年列管搬遷」都更爭議鬧得364戶鄰居感情分裂，甚有住戶遭公審無奈搬離；但也讓住戶團結起來研讀法規而狀告法院，終在今（2025）年8月至10月取得二項勝訴，分別是「棟委員會決議無效」和「籌備管委會決議無效」等，成功阻擋土木技師等涉及違法事項。

CTWANT接到民眾陳情，痛批「北市府明明知法卻違法，根本無權審議此申請案。」

陳情住戶告訴記者，「2023年9月，我們接到一封通知，稱說要被採樣檢驗房屋是不是海砂屋；一旦確認有，就要被列管，二年後就要我們搬家，嚇壞我們了。」

當大安社區住戶住得好好的，還不搞清楚都更程序等細節，還只是成立都更小組開始討論，卻突飛來這封信，從此鬧得大家人心惶惶，最後還得上法院對簿公堂爭公道。

北市大安社區位於大安森林公園附近，緊鄰建國南路二段、信義路三段、瑞安街等基地共有五個地號，達636戶，分為12層樓、7層樓的電梯華廈。而CTWANT接到陳情的住戶，係位於其中一塊約數百公尺長寬正方形的基地，共同為294地號（第19棟至第34棟），有16棟、每棟7層樓住戶，達364戶，並未含12層樓建物的住戶。

大安社區前身為大安國宅，為國防部委託北市國宅處辦理，1986年完成興建，由李祖原建築師設計，採閩南式紅磚色外觀。記者隨著住戶走訪社區周遭，綠樹林蔭，生活機能高，包括前行政院院長劉兆玄、前監察院長王建煊等及國防部、國安局等官員軍方情治人員的老家都在此。

陳情民眾告訴記者，「我們好無奈，也好生氣，北市府、警方的公權力沒有保護到守法的那一方；沒有區分所有權人會議決議，不能這樣強驗海砂，也不能強入社區停車場採樣。」 

台北市大安社區公共區域包括地下停車場等，住戶發現遭人違法採樣海砂鑑定。（圖／李蕙璇攝）

台北市大安社區公共區域包括地下停車場等，住戶發現遭人違法採樣海砂鑑定。（圖／李蕙璇攝）

住戶說，社區迄今未開過區分所有權人會議，就連成立的都更小組也莫名的被取消，然在2023年10月起，一名土木技師竟持社區六棟的「棟委員專案會議」決議，引用北市都發局的公文，強制在社區公共區域採樣，企圖強制全棟採樣，達到海砂列管的門檻，再由建商送件列管，進而取得都更實施的掛件資格。

「我們部分住戶出面阻擋該土木技師在停車場採樣不成，報警，第一天警方有要求對方未提供文件不能採樣，可是第二天起，對方卻拿北市府函文說，依規定取得10％住戶同意鑑定，公有部分逕向社區管委會協調為由，說他們可以在停車場採樣。」

住戶說，「我們多數住戶房屋品質是良好的，以前也有土木技師鑑定過說沒有達到海砂屋成立的程度，為什麼要讓多數住戶去承擔沒有好好維護屋況住戶的鑑定需求？」

「住戶同時向北市府檢舉，官員卻說社區住戶有超過半數同意鑑定」大安社區陳情住戶說，「可是一來很多住戶根本不知道會被列管，要搬家，趕緊撤銷申請；再者，都更這麼重大事情，住戶根本還沒有召集起來開區分所有權人會議討論，市府官員怎能用這個理由就開始審議對方送的鑑定報告，還多達召開六次審議會，實在是太誇張了。」

「懂都更法的官員，不幫住戶，大家只好自立救濟，翻法條，懂法規，向市議員、監察院陳情，還向法院遞狀，終於在今年8月，台北地院法官判決該土木技師所持的棟委員會議決議無效。」住戶說，「只是該技師仍向部分住戶說會繼續送件，大家很不解，為何自家社區都更，不自己坐下來討論，資訊透明化，對全體住戶才公平。」

對此，北市府回覆CTWANT 記者說：

（1）建管處已於113年3月發文20家鑑定機構：公共空間鑽心取樣如有爭議，未取得區分所有權人會議決議者，不得列入海砂屋鑑定樣本。

（2）大安國宅住戶於113年7、8、9月陸續重送鑑定報告申請審查，惟經審查仍有改正事項，且均未檢附區分所有權人會議決議，故皆決議比照新案重新審查。同時，113年9月申請案，委員會也附帶決議：涉及取樣爭議且未檢附相關決議者，應逕予退件不列入審查。

（3）該案於113年10月及12月再送件時，仍未補齊決議文件，故均直接退件，未排入審查會議。

原始連結

