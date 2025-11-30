天琴颱風輸水氣今午後掃過　周二入夜急轉涼「北東雨變大」

▲周二晚間起至周三另一波東北季風影響，北部和東部轉濕涼。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者李姿慧／台北報導

天琴颱風挾帶中高層水氣今天(30日)下午到晚間將掃過台灣上空，西半部將開始飄雨，不過明顯變天將出現在周二晚間到周三，東北季風來襲，北部和東部降雨變明顯，且將有一波降溫，北部和宜蘭整天濕涼。

中央氣象署預報員曾昭誠表示，今天台灣仍是溫暖的天氣，並維持到周一，周二晚上開始有另一波東北季風南下，北部、宜蘭溫度明顯轉涼，各地早晚偏涼，類似天氣型態將維持到周三，周四、周五東北季風減弱；台灣西南方有一個颱風「天琴」，水氣到中高層後會開始朝台灣靠近，今天中午過後雲系將通過台灣上空，午後到晚上西半部可能有零星降雨。

今天台灣大致多雲到晴，曾昭誠說明，西半部有零星降雨和飄雨，不過降雨時間不會太長，且雨量也不會太多；白天感受溫暖，西部高溫約27到28度，東部約26到27度，入夜到明天清晨低溫約18到21度，感受偏涼。

未來一周天氣趨勢，曾昭誠分析，今天到明天北方仍有冷空氣通過，但位置偏北，台灣附近環境仍以偏東風環境為主，今天到周二白天溫度較溫暖，周二晚上開始，大陸冷高壓南下，環境轉偏東北風，北部、宜蘭溫度開始降低，其他地區周三、周四溫度也會下降，早晚偏涼；周五大陸高壓出海，台灣轉偏東風，周五到周末台灣溫度回升。

溫度部分，曾昭誠說明，今天白天溫度高，明後兩天白天高溫也有25度以上，早晚低溫20度上下；周二晚上到周四因東北季風增強，北部、宜蘭整天偏涼，溫度降至20度上下，並維持到周四；中南部周三、周四溫度跟今天相比明顯下降，白天高溫從30度降到23到25度，明顯轉涼；周五東北季風減弱，北部、宜蘭回升到22到24度，中南部回到25度以上。

▲▼一周溫度和降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

降雨分布方面，曾昭誠指出，明天晚上到周二白天，水氣稍增加，桃園以北、東半部、恆春半島，開始有迎風面降雨。

曾昭誠提醒，周二晚上到周三為東北季風增強過程，北部、東半部有明顯降雨，特別是基隆北海岸、宜蘭靠近蘇澳地區降雨較多，北部、東半部要帶雨具備用，其他多雲到晴；周四到周六東北季風減弱，降雨慢慢轉乾，僅北海岸、東半部、恆春半島有迎風降雨，但整體降雨趨緩。