明天3地轉濕　下周二夜起「雨區擴大3天」最冷剩15度

▲下周二晚間起東北季風增強，持續到周四，北東轉雨。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

明天(30日)水氣飄入，基隆北海岸、東半部及恆春半島有局部短暫雨，不過下波明顯變天將落在下周二晚間過後，東北季風再襲，雨區擴大且降雨變多，周四清晨溫度最低，低溫下探15度。

中央氣象署預報員鄭傑仁表示，明天到周一白天，中層水氣增多，基隆北海岸、東半部、恆春半島有局部短暫雨，西半部其他地區也有零星短暫雨，周一白天南部平地多雲到晴，南部山區、中部以北有零星短暫雨。

周一晚間到下周二白天水氣減少，桃園以北及東北部地區有局部短暫雨，東部、東南部地區及中南部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

▲一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

鄭傑仁指出，下周二晚上起天氣將有變化，東北季風增強，持續影響到周四，北部、東半部及恆春半島有局部短暫雨，中部山區有零星短暫雨，中部平地和南部為多雲到晴。其中，下周四清晨溫度最低，中部以北低溫下探15到17度。

下周五、下周六東北季風減弱，鄭傑仁說明，整體環境風場偏東北風，氣溫慢慢回升，雨區縮小，周五到周日基隆北海岸、大台北山區、宜花東等仍有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。

▼一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）