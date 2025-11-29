兩波變天「明4地溼答答」　下周連4天降溫又多雨

▲明天南方水氣北移，雨區擴大，下周二晚間起再一波變天降溫。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

今天(29日)晴朗穩定，天琴颱風明後天輸送水氣到台灣附近，雨區擴大，北部、東部、南部山區、恆春半島有雨；下周二再一波變天，東北季風增強，周二到周五降雨增多，北部和宜蘭低溫下探16度。

中央氣象署預報員鄭傑仁表示，今天各地天氣晴朗穩定，明天開始將有些變化，隨環境水氣偏多，各地雲量增多，降雨區域也會擴張，下次天氣變化則落在下周二晚間起，東北季風增強，各地氣溫下降，降雨增多。

今天清晨輻射冷卻作用下，本島最低溫為新竹關西的10.5度，金門金沙也有11.3度低溫，苗栗西湖低溫11.4度，受到白天陽光加熱影響，氣溫回升，今天各地晴朗穩定，西部高溫26到27度，東部24度到26度，溫暖舒適，恆春半島因南邊水氣北移，加上環境低層偏東風，出現局部降雨。

▲今天天氣預測。（圖／氣象署提供）

位於南海的天琴颱風未來將緩慢偏西往南沙島一帶活動，中層水氣明後天逐漸移動到台灣附近，屆時雲量增加、降雨增多。

鄭傑仁說明，明天中部以北、南部山區，以及迎風面的基隆北海岸、東半部、恆春半島有局部短暫雨，預計維持到下周一白天，下周一晚上到下周二白天北上水氣減少，降雨以中部以北山區為主，北海岸、東半部、恆春半島還是有局部降雨。

下周二晚起天氣將有明顯變化，鄭傑仁說明，北邊東北季風增強且南下，下周二晚上到下周五迎風面地區降雨增加，北部、東半部、恆春半島有局部降雨，中部山區也有零星降雨。

▲▼一周降雨和溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度趨勢部分，鄭傑仁表示，周末到下周二白天環境偏東風，東北季風偏弱，各地高溫24度以上，北部、宜蘭、中南部、花東白天溫暖舒適，早晚偏涼。

鄭傑仁指出，下周二晚上起東北季風增強，影響至下周四，這三天北部、宜蘭氣溫下降，其中下周二白天高溫24到25度，下周三、下周四白天高溫不到20度，清晨低溫降到16到17度；南部高溫變化不大，中部高溫下降，下周三到周五清晨中南部溫度偏低。下周五東北季風減弱，各地白天溫度回升。