草屯稻草工藝文化節　8.5公尺「扁擔王」盼列金氏世界紀錄

▲「馬稻成功」草屯稻草工藝文化節熱鬧開幕，推巨無霸「扁擔王」挑戰金氏世界紀錄。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

草屯鎮年度藝文盛事「稻草工藝文化節」今年邁入第27屆，本屆活動以「馬」「稻」成功為主題，不僅展現匠師們巧奪天工的稻草編織技藝、規劃豐富多元的系列節目，更由北投社區居民共同製作長達28.16台尺（853公分）的超大「扁擔王」，縣長許淑華期許能成功申請通過金氏世界紀錄認證，讓國際看到草屯的文化傳承。

「2025草屯鎮稻草工藝文化節」，29日上午於草屯鎮演藝中心盛大開幕，鎮長簡賜勝邀請許淑華、立委馬文君、台灣工藝研究發展中心主任陳殿禮，縣議員廖梓佑、唐曉棻、林友友、蔡銘軒，鎮代會主席陳文忠等來賓及鄉親共同參與；今年稻草工藝聚焦編織匠師們發揮巧思、用廢棄稻草以傳統技法編織出多款主題作品，包括寓意吉祥的圓圓福氣馬、趣味橫生的酷炫草泥馬、以及造型獨特的倒立黑白馬等，各個可愛吸睛、人氣爆表。

開幕典禮更由北投社區擔綱「草鞋墩風華~北投堡擔埔社百人扛巨無霸扁擔王巡禮」，在簡賜勝及許淑華率領下，社區居民肩扛超過8公尺的「扁擔王」，重現「鹿港擔埔社」的古道文化；現場設置夢幻打卡區： 設置多樣夢幻稻草裝置，如稻草泡泡聖誕樹、時尚潮流娃娃、卡哇伊熊讚，並有多元體驗，提供免費超值DIY、打草鞋技藝、古董版畫印製、古早味童玩等，還有闖關遊戲及好禮大摸彩，以及由同德高中師生精心料理的在地「千人滷肉飯饗宴」，吸引大排長龍的民眾等候品嘗，搭配草屯星光大「稻」人氣應援會、稻熱鬧慶豐收表演等精彩節目。

許淑華致辭表示，非常感謝簡賜勝上任以來對在地文化的用心推廣，文史工作者及編織家們運用稻草帶來新意，更是令人刮目相看；簡賜勝表示，今年將有長達兩週活動，希望藉此將傳統工藝從田間帶到舞台，促進國內工藝技術傳承，帶動地方產業及觀光的發展，務求今年活動圓滿馬「稻」成功。