太狂！2寶媽「赤腳跑過100公尺樂高積木」　打破金氏世界紀錄

▲沃爾赤腳跑過100公尺的樂高積木。（圖／翻攝IG@guinnessworldrecords）



記者吳美依／綜合報導

紐西蘭2寶媽沃爾（Gabrielle Wall）創下驚人紀錄，她以「赤裸雙腳」踩著樂高積木狂奔100公尺，僅花費24.75秒就完成挑戰，正式獲得金氏世界紀錄認證，成為該項目的世界紀錄保持者。

影片中，沃爾戴著墨鏡，身穿運動服飾，以相當標準的跑步姿勢，飛速踩過腳下凹凸不平的樂高積木，不僅絲毫沒有被疼痛阻撓，還一路筆直狂奔，完成挑戰後與加油團擊掌，並且露出燦爛笑容。

《紐約郵報》報導，賽道一共使用重達661磅（約300公斤）的樂高積木，並由紐西蘭慈善機構「想像力工作站」（Imagination Station）贊助。

該挑戰源於沃爾2022年經歷健康危機後列下的「人生清單」（bucket list）。她向金氏世界紀錄表示，「我為自己突破極限感到驕傲」，並形容這是一次「難忘的體驗」。

沃爾今年1月就完成壯舉，但金氏世界紀錄本周分享後才瞬間爆紅，該影片迄今累積930萬次觀看。網友們紛紛留言，「只要半夜上廁所時，躲避孩子到處亂丟的樂高，就是最好的練習」，也有人驚呼，「到底為什麼會有人想學這個？」、「她真的是世界上最瘋狂的人」。