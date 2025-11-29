基隆企業收容所×韌性社區演練　四市攜手提升減災能量

▲基隆創全國首例！企業自辦收容演練結合社區，四市共推減災合作。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市昨（28）日下午於武崙里辦公室舉辦「基北北桃交流平臺第4季災防組會議」，由基隆市消防局長游家懿主持，台北市消防局簡任技正黃依慧、新北市消防局科長鄭有倫及桃園市消防局專員林宜鋒代表出席，針對四市間防救災合作進行交流與研討。

交流平臺合作議題涵蓋七大面向，包括跨區通報支援、教育訓練觀摩、聯合救災演練、氣象情資交流、防救災資通訊備援建構、火調技術合作，以及四市消防局資源共享平台等，期望透過量能整合，全面提升大台北地區的防救災能力。

▲基隆市消防局長游家懿（左）、聯華食品基隆廠長張興祥（右）。

會議中特別邀請武崙里長李文財分享推動「防災韌性社區」的成果。目前武崙里取得防災士證照者逾30人，里長帶領團隊深入檢視里內涵洞排水狀況，並與安樂區公所及工務處合作清疏，大幅提升排水效率。加上志工長期投入清淤、推動防災改善工程與定期宣導，使武崙里在山陀兒及康芮颱風期間均維持「零災害」紀錄。

強韌台灣防災計畫洪志評教授表示，武崙里長年致力於災前減災與整備，屢獲佳績，是全國高韌性社區的優秀示範。

本次也進行企業自主收容示範演練，由聯華食品基隆廠在廠區規劃登記編管組、調查服務組、宣慰救濟組、避難收容組等編組實作。演練並由武崙社區志工協力，是全國首例由企業自行編組、並結合社區力量執行的員工收容演練。

聯華食品基隆廠長張興祥指出，極端氣候下企業落實防救災整備不僅保障員工安全，也能讓同仁安心投入工作。他也分享公司福利制度及新廠區規劃理念，並歡迎更多人才加入聯華食品。

消防局長游家懿強調，武崙里是「防災實踐者」，多年推動使社區具備自助互助能力；聯華食品則是願意投入防減災、守護員工的「幸福企業」。社區與企業攜手合作，將更能提升城市整體防災韌性。