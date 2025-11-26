IG狂曬名牌！「假富二代」連拐4女　暗巷性侵女大生40分鐘

▲ 男子涉嫌性侵4名女子，至今尚未落網。（圖／翻攝自tnews）

記者陳宛貞／綜合外電報導

泰國曼谷發生連環性侵案，一名男子偽裝成富二代，經常在Instagram炫耀名牌服飾和奢侈品，藉此誘騙女性受害者，涉嫌對至少4名女子實施性侵。

Thaiger報導，泰國非營利組織Saimai Survive於24日發布的報告指出，目前有2名受害女性主動求助，分別為19歲大學生和25歲上班族，另有2名女子在案件曝光後也出面控訴遭遇。

Saimai Survive創辦人艾卡帕普（Ekkaphop Lueangprasert）在記者會上表示，嫌犯長期在IG炫富，經常上傳他穿戴名牌服飾及配件的照片，藉此營造高社會地位形象。

第一起案件發生於22日凌晨，19歲女大生在臉書動態分享與友人在曼谷Ratchayothin聚會的消息後，嫌犯透過私訊持續騷擾，說服她離開聚會現場並上車，隨後將她載往偏僻巷弄性侵得逞，過程中對她掐脖、摀嘴且拉扯頭髮，暴行持續約40分鐘，事後更威脅她不准報警。

另一起案件則發生於21日，25歲受害女性在通羅區夜店認識嫌犯後，接受對方開車送她回家的提議，但途中被載往普里迪班諾永路段的暗巷。嫌犯企圖強吻被拒絕後，便搶走受害者手機並開往其他偏僻地點意圖性侵，幸好另一輛車經過時，車上一名女子協助受害者脫困。

目前女大生已向拍鳳裕庭（Phahonyothin）警局報案，警方正加緊偵辦中，尚未公布嫌犯身分及起訴內容。