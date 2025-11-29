55考生爭16名額　林業保育署台東分署森林護管員甄試登場

▲林業保育署台東分署森林護管員甄試登場。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

林業保育署台東分署115年森林護管員甄試於29、30日兩天在台東市東海國中登場。本次招考名額共16名（含5名原住民族保障名額），另候補最多6名，共55名符合資格者報名。報名者中有七成設籍或居住於台東縣，超過五成為原住民族考生，包含阿美族、排灣族、卑南族、布農族及魯凱族等，顯示此次甄選深受在地青年與原住民族族群的支持與關注。甄試分為兩階段，29日進行術科，30日辦理筆試與口試。

術科測驗於今29日率先舉行，包含循環檔機車騎乘與20公斤負重跑走，共47名考生到場應試。許多考生一早便抵達考場，把握開放練習時間熟悉騎乘路線與操作手感。主辦單位也準備安全帽、護膝、護肘等防護裝備，全程確保測驗安全無虞。

在循環檔機車測驗中，共有2名考生未通過；其餘通過者隨後挑戰負重跑走，需在規定時間內完成1,500公尺測驗（男性12分鐘、女性13分30秒）。最終共有35名考生完成測驗，其中男性最快成績為7分58秒、女性最快則為11分04秒。

通過術科者將於明日（30日）參加筆試與口試，並依總成績擇優錄取。甄試結果將於12月1日上午10時公告於台東分署門口及官方網站，並同步寄發甄試結果通知書。