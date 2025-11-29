詐團假冒165要求加LINE視訊筆錄　民眾機警向警查證守住荷包

▲詐團假冒165要求加LINE視訊筆錄。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣警察局成功分局寧埔派出所近日受理一起詐騙未遂案，一名民眾接獲自稱「165反詐騙中心」的來電，對方聲稱其在北部電信門市申辦的門號遭人盜用並涉及詐騙，要求加入特定「科員」的LINE帳號進行「視訊筆錄」，民眾因緊張一度加入LINE，但在對方要求進行視訊時感到可疑，隨即到派出所尋求協助，免於遭到詐騙。

警方了解情況後，值班警員林祈均立即向民眾說明，無論165或任何警政機關，均不會要求民眾加LINE，也不會以視訊方式製作筆錄。警方指出，這是詐騙集團常用的假冒公務機關話術，目的在於博取信任後誘騙轉帳或蒐集個資、帳戶等敏感資訊。

林員並向民眾重申多項防詐要領，包括「存摺印章不交給他人」、「匯款刷卡前務必查證」、「勿相信未經查證的網路投資群組」，並協助其操作「165打詐儀表板」進行查核。民眾在了解真相後鬆了一口氣，表示「幸好先來問，不然真的可能受騙」，並感謝警方即時協助。

成功分局提醒，詐騙手法隨科技持續推陳出新，近期更常見冒用公家單位名義或搭配AI技術誘騙民眾。民眾若接到可疑電話，應立即掛斷，並自行撥打165或至鄰近派出所查證，以免落入詐騙陷阱。