台東兩處公廁奪全國特優　環境升級成果亮眼出色

▲台東兩處公廁奪全國特優。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為提升公廁服務品質與友善如廁環境，環境部日前公布「114年績優公廁評比」結果。經由地方政府與各管理機關推薦，並經專家學者書面審查、實地考評及網路票選，最終選出20處績優公廁、5處績優性別友善公廁、3處特色公廁及3處績優清潔單位。台東縣在本次評比表現突出，其中台灣中油豐榮加油站獲「地方政府推薦類—特優」，小野柳遊客中心獲「觀光遊憩類—特優」，而豐榮加油站清潔團隊更拿下「績優清潔單位獎」。

台東縣政府表示，縣府近年持續推動公廁環境升級，包括優化設施、強化管理與維護標準，使台東在全國評比中脫穎而出。縣府強調，改善公廁不是單一部門的成果，而是清潔團隊、管理單位與民眾共同維護的結果，也呼籲使用者養成良好如廁習慣，一起維護優質的公廁環境。

環保局指出，豐榮加油站的公廁空間寬敞明亮，並設置綠美化休憩區、文藝裝飾、婦幼友善設備、反偷拍裝置以及節能節水系統，不僅提供完善服務，同時拿下全國僅3名的績優清潔單位獎，更在網路票選獲得最高票。

小野柳遊客中心則以鮮豔明亮的設計與綠美化環境呼應東海岸海洋特色，並設置緊急求救系統、感應設備及髒亂通報機制，展現對遊客使用體驗的高度重視。其以打造「東海岸最乾淨的廁所」為目標，本次成功獲得觀光遊憩類特優。

