推動安寧照護成效卓著　台東醫療院所獲衛福部多項肯定

▲台東醫療院所獲衛福部多項肯定。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

衛生福利部於11月28日舉辦114年度「榮耀圓滿・心願同行」聯合頒獎典禮，台北榮民總醫院台東分院在安寧緩和醫療與預立醫療照護諮商（ACP）推動上表現亮眼，榮獲「113年度安寧緩和推動獎勵」推廣績優獎，並連續第四年獲得「預立醫療照護諮商推動績優獎勵」推廣績優獎，成效備受肯定。台東市及卑南鄉衛生所於「健保卡器捐意願註記」推廣方面亦表現優異，分別獲得東區衛生所組第一名及第二名，展現地方在推動器官捐贈與生命教育方面的深耕成果。

台東縣衛生局長孫國平恭賀台北榮民總醫院台東分院及兩所衛生所。他表示，北榮台東分院積極整合院內外資源，由醫師、護理師、社工與心理專業組成團隊，深入社區、部落及長照機構，持續推動預立醫療照護諮商（ACP）與安寧緩和照護，協助民眾理解病人自主權利法、預立醫療決定（AD）及善終理念。這次獲獎是醫療團隊長期努力的成果，體現台東落實「以病人為中心」照護理念的決心與行動。

多項獎勵的肯定，象徵台東在生命末期照護推動上持續前進，也展現醫療與公共衛生團隊攜手打造「尊嚴照護、溫暖善終」的共同願景正逐步落實。未來，醫療院所、衛生所及社區團體將持續合作，深化病人自主、安寧緩和與器官捐贈等推廣工作，讓「尊重選擇、圓滿人生」的理念在台東深根發芽。