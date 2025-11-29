台東學生舞蹈暨創意戲劇初賽登場　400選手爭全國賽代表權

▲學生舞蹈暨創意戲劇初賽登場。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為培養學生藝術素養並推廣舞蹈與創意戲劇教育，台東縣政府於今（29）日及明日，在寶桑國中活動中心舉辦「114學年度學生舞蹈比賽」初賽。此次共有個人組16組、團體組22組、總計378名選手參賽，各類各組第1名將代表台東縣前進全國決賽。教育處表示，今年首次將舞蹈與創意戲劇分為兩場獨立賽事舉辦，提供不同藝術領域的學生更專業、專屬的舞台，也將持續推動舞蹈與創意戲劇教育，深化學生的藝術興趣與創作能力。

台東縣政府指出，本次舞蹈比賽首日由國小個人古典舞揭開序幕，選手以細膩身段展現古典舞特有的優雅韻味，舉手投足皆蘊含文化底蘊與情感敘事。第二天登場的團體組則以整齊一致的動作、默契展現與律動節奏，將長時間練習的成果完美呈現。而「創意戲劇比賽」則將於12月16日在文化處藝文中心舉辦，預計由5所國中小帶來融合肢體語言、音樂及舞台燈光的創意作品。

教育處長蔡美瑤感謝海端國小、都蘭國小、大坡國小、德高國小、三間國小與豐里國小共同協辦，以及警察局、衛生局、寶桑國中與藝文中心等單位在後勤上的協助。她表示，各組勝出的學校或選手將代表台東縣前往基隆、雲林與屏東參加全國決賽，期待孩子們在更大的舞台上發光發熱。

比賽結果將公布於台東縣政府教育處網站（https://www.boe.ttct.edu.tw/indexw.php）。縣府也歡迎民眾到場觀賽，為選手們加油，見證他們舞台上最耀眼的時刻。