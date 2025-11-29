台東縣府響應國際身心障礙者日　公益園遊會展現友善共融力

▲台東國際身心障礙日活動溫暖登場。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣政府29日於南京路市民廣場舉辦「2025國際身心障礙者日公益園遊會」，以「理解隱性障礙、消除誤解歧視」為主題，響應12月3日國際身心障礙者日。活動匯集縣內逾五十個身心障礙團體、特教學校及社福單位參與，內容包含才藝展演、公益市集及闖關體驗，讓民眾透過互動實際了解不同障礙者的生活處境，推動社會友善與尊重。

社會處長陳淑蘭指出，縣府近年積極依循CRPD精神，從交通、健康、照護到就業逐步強化支持系統。在交通平權方面，提供全國最高1,500點敬老博愛卡補助，可用於計程車、客運及台鐵區間車，並結合TTGO預約接送服務，提高長者與身障者的移動便利性；推動「揪團遊台東」方案，提供免費中型復康巴士，每月固定路線，協助身障朋友走出戶外、參與社區。

健康照護方面，縣府提供每兩年一次1,000元健康檢查補助，鼓勵及早發現健康問題。為強化社區支持網絡，增設6處身心障礙者服務中心，並建置日照站、小作所、社區居住與家庭托顧等服務據點，讓身障者在熟悉的環境中獲得持續照顧，落實「社區即生活」的理念。

在就業輔導部分，縣府透過庇護工場、支持性就業與職業訓練，協助身障者發揮專長並穩定就業，同時推動視障按摩體驗計畫及銀髮人才據點，促進多元族群參與勞動市場。

台東縣政府表示，今年活動特別聚焦「隱性障礙」議題，包括自閉症、過動症、慢性疾病與心理障礙等，希望透過教育與體驗讓大眾正視「看不見的障礙」。未來將持續以人為本，整合跨局處與在地資源，推動更多符合需求的政策，打造包容、多元且溫暖的共融城市。