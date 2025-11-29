關山警分局辦公空間改造完成　走進警局見縱谷美景

▲台東關山警分局空間大變身。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣警察局關山分局近日完成聯合所辦公區域改造，將花東縱谷自然景觀與在地文化意象融入室內設計，打造兼具安全感與溫度的洽公空間。全新環境不僅提升員警工作品質，也讓民眾進入警局時，能感受到更明亮、舒適且具在地特色的氛圍。

此次改造歷時約兩週，由分局長龔士哲主導規劃。他表示，警察機關是民眾洽詢與求助的第一線場域，環境若能更柔和、更貼近人心，有助於降低民眾緊張感，並拉近警民之間的距離。因此此次設計以「柔化警政環境、融入縱谷風情」為核心理念，運用關山、池上、鹿野及南橫的山景與田園意象，搭配大片自然風景圖像、溫暖色調及柔光照明，營造出更親和的公共空間。

改造後的洽公區視覺上更加開闊，民眾彷彿置身縱谷美景之中，洽公過程也更為放鬆順暢。不少民眾直言「警局變漂亮了」、「一走進來心情就放鬆」，並對整體環境給予高度肯定。這次改造不僅是硬體翻新，更結合「社區警政」與「城市美學」概念，象徵警察角色從執法者延伸為社區溫度的守護者。

關山分局表示，未來將持續推動軟硬體服務精進，以「以民為本」為核心精神打造更優質的警政服務。期望透過友善的洽公環境，讓關山成為兼具安全、觀光與人情味的暖心小鎮。