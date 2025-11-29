彰化縣聯合婚禮42對新人締良緣　王惠美宣布第3胎補助加碼到8萬

▲彰化縣政府舉辦聯合婚禮今年有42對新人參加。（圖／縣府提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

2025年彰化縣聯合婚禮今（29）日在永靖鄉成美文化園浪漫登場，42對新人在古色古香的中式庭園中締結連理。縣長王惠美親自為新人證婚，現場洋溢著幸福氛圍，她開心祝福所有新人「雙雙對對、萬年富貴，早生貴子、永浴愛河」，更端出生育大利多，宣布明年推出第三胎生育補助加碼至8萬元，要讓年輕人敢婚、願生、樂養。

[廣告]請繼續往下閱讀...

這場別開生面的中式主題婚禮，在擁有百年歷史的成美文化園舉行，新人們穿著傳統禮服，在親友見證下行禮結緣。王惠美開心的說，往年只有20對名額，今年特別擴大到42對，可見縣民幸福指數攀升！現場更集結16個單位提供成家好禮，從縣議會、各級農漁會到在地企業都熱情相挺，每對新人還可獲得5,000元實用商品券，摸彩大獎更祭出3台電動機車與蜜月住宿券，讓新人滿載而歸。

▲彰化縣政府今年在成美文化園舉辦聯合婚禮今年有42對新人參加。

王惠美在致詞時強調，縣府全力支持年輕人成家，除了現有的婚後孕前健康補助，更將推出全新生育獎勵金：「第一胎3萬、第二胎5萬、第三胎直接加碼到8萬元！」這項計畫已獲謝典霖議長與議員們支持，待預算通過後明年即可實施。縣長俏皮呼籲：「大家拚生育，縣府做後盾！」

現場不少新人關心育兒資源，王惠美端出完整配套：全國首創的「童萌卡」提供1-3歲幼兒1萬元點數，可購買奶粉、尿布等必需品；全縣已設立10處公設民營托嬰中心，月費7,000元由縣府全額買單，還有10處親子館提供免費課程與教具借用。未來更要擴建到37處托嬰中心與20處親子館，讓彰化成為育兒天堂。



立委謝衣鳯也到場祝福新人百年好合。成美文化園執行長薛樂山指出，園內青松長年翠綠，象徵愛情歷久彌新，特別招待新人與親友免費遊園，留下美好回憶。