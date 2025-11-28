快訊／國1彰化段追撞！下班時段塞車10km　民眾哀號：肚子餓了

▲國道彰化路段發生追撞車禍狂塞10公里遠。（圖／翻攝自國道1968）

記者唐詠絮／彰化報導

國道1號北上彰化路段，今（28日）傍晚發生追撞事故，適逢下班尖峰時間，瞬間造成大規模回堵，長長車龍一度從事故點196公里回堵到202公里，不僅如此，周邊的彰化交流道與系統交流道也受到嚴重影響，北上193公里處開始出現車多壅塞情形，整條國道幾乎變成「停車場」，讓不少趕著回家的用路人叫苦連天。

這起事故發生在晚間6點整，位於國道1號北上196公里、彰化路段附近，兩輛自小客車發生追撞，事故車輛毀損後停放在內側車道，動彈不得。消防局獲報後立即派員趕往現場進行救護，現場佔用內側車道，導致後方車流開始回堵。

▲國道彰化路段發生追撞車禍狂塞10公里遠。（圖／消防局提供）

由於正值週末前夕的下班交通尖峰時段，國道湧入大量車潮，加上事故影響，車流回堵情況迅速加劇，一路從事故點196公里往後蔓延到202公里處，不少受困車陣中的民眾紛紛哀嚎，有人搖下車窗無奈張望，更有趕著回家的駕駛在社群上發文直呼「肚子餓扁了！」、「卡在高速公路上進退兩難！」、「本來半小時的車程開了一小時還看不到盡頭」。

所幸這起事故在晚間6點30分左右順利排除，現場事故車輛移置路肩，車道恢復正常通行。至於車禍原因尚待國道警方進一步調查釐清。