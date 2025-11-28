　
社會 社會焦點 保障人權

快訊／國1彰化段追撞！下班時段塞車10km　民眾哀號：肚子餓了

▲國道彰化路段發生追撞車禍狂塞10公里遠。（圖／翻攝自國道1968）

▲國道彰化路段發生追撞車禍狂塞10公里遠。（圖／翻攝自國道1968）

記者唐詠絮／彰化報導

國道1號北上彰化路段，今（28日）傍晚發生追撞事故，適逢下班尖峰時間，瞬間造成大規模回堵，長長車龍一度從事故點196公里回堵到202公里，不僅如此，周邊的彰化交流道與系統交流道也受到嚴重影響，北上193公里處開始出現車多壅塞情形，整條國道幾乎變成「停車場」，讓不少趕著回家的用路人叫苦連天。

這起事故發生在晚間6點整，位於國道1號北上196公里、彰化路段附近，兩輛自小客車發生追撞，事故車輛毀損後停放在內側車道，動彈不得。消防局獲報後立即派員趕往現場進行救護，現場佔用內側車道，導致後方車流開始回堵。

▲國道彰化路段發生追撞車禍狂塞10公里遠。（圖／消防局提供）

▲國道彰化路段發生追撞車禍狂塞10公里遠。（圖／消防局提供）

由於正值週末前夕的下班交通尖峰時段，國道湧入大量車潮，加上事故影響，車流回堵情況迅速加劇，一路從事故點196公里往後蔓延到202公里處，不少受困車陣中的民眾紛紛哀嚎，有人搖下車窗無奈張望，更有趕著回家的駕駛在社群上發文直呼「肚子餓扁了！」、「卡在高速公路上進退兩難！」、「本來半小時的車程開了一小時還看不到盡頭」。

所幸這起事故在晚間6點30分左右順利排除，現場事故車輛移置路肩，車道恢復正常通行。至於車禍原因尚待國道警方進一步調查釐清。

▲國道彰化路段發生追撞車禍狂塞10公里遠。（圖／翻攝自國道1968）

11/26 全台詐欺最新數據

記得儲水　彰化5鄉鎮12/3起停水降壓23小時

記得儲水　彰化5鄉鎮12/3起停水降壓23小時

台灣自來水公司第十一區管理處為辦理「彰南蓄配水池管線改接工程」，將於12月3日（星期二）上午8時起至12月4日（星期三）上午7時進行施工，期間彰化縣永靖、田尾、北斗、埤頭及溪洲等5鄉鎮將停止或降壓供水，總計影響近2萬戶。水公司呼籲受影響用戶提前儲水備用，並關閉抽水機電源，以免損壞。

他列5缺點嫌九份「最糞景點」！一票反大推

他列5缺點嫌九份「最糞景點」！一票反大推

淫公公2度性侵媳婦　亂倫險釀「孫變兒」

淫公公2度性侵媳婦　亂倫險釀「孫變兒」

「台中好甜百大店家」深夜遭逆向車衝撞

「台中好甜百大店家」深夜遭逆向車衝撞

桃園中豐陸橋混亂瞬間曝！自小客180度甩尾再撞

桃園中豐陸橋混亂瞬間曝！自小客180度甩尾再撞

香港大火詭燒7高樓如世界末日　奪55命279人失聯！住戶一語成讖　專家揭「快速延燒」關鍵

香港大火詭燒7高樓如世界末日　奪55命279人失聯！住戶一語成讖　專家揭「快速延燒」關鍵
香港宏福苑「火燒31小時」增至75死　76傷12人命危

香港宏福苑「火燒31小時」增至75死　76傷12人命危

宏福苑起火影片

宏福苑起火影片

高市早苗稱「日本無認定台灣法律地位」　陸外交部嗆：不思悔改

高市早苗稱「日本無認定台灣法律地位」　陸外交部嗆：不思悔改

宏福苑27日早鷹架大批掉落

宏福苑27日早鷹架大批掉落

