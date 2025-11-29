　
社會 社會焦點 保障人權

已婚技師偷吃人妻！怕丟工作簽「天價和解書」　法官幫他打折

▲▲偷情,外遇,劈腿,婚外情。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲已婚男劈腿偷吃人妻，遭人夫逼簽110萬和解書。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者唐詠絮／彰化報導

一名已婚男技師劈腿偷吃人妻，對方丈夫得知後氣炸了，拿著和解書要求小王簽署110萬元精神慰撫金，小王事後認為是受迫簽約，打官司要求撤銷和解或降低金額。彰化地方法院審理，認定人夫確實利用「急迫、輕率」的處境，讓合約不公平，但考量小王確實侵害配偶權，不宜完全撤銷和解，只判決賠償金額減為50萬元。全案仍可上訴。

小王主張，他於2年前與人妻展開婚外情，她丈夫直接到他工作場所，要求他簽署和解書，否則將提告並公告周知。由於當時公司尚有同事與客戶，他為免事跡敗露，在情急壓力下，被迫簽署同意賠償110萬元慰撫金的條款。

他認為，對方不給他數天時間考慮，且賠償金額遠高於法院類似案件的判決金額，已構成「暴利行為」，因此訴請撤銷該和解條款，或至少將金額酌減至20萬元。

人夫則反駁，他因發現妻子與小王的親密對話及多次到摩鐵開房間的事實，感到極度痛苦。為了商議如何處理並挽回婚姻，他才參考案例自擬和解書，直接前往他公司討公道。

更何況當時是午休時間現場無其他人，且原擬金額為120萬元，是經他議價後，雙方各退一步以110萬元達成共識，絕非單方面脅迫。江男更指出，魏男在簽約當晚還主動傳LINE表示「同意和解、不願訴訟」，如今反悔只是為了討價還價。他認為110萬元是雙方權衡婚姻維繫、名譽保護及法律風險後的合理結果。

法院審理後，認定人妻與小王發生婚外情屬實，確實侵害人夫的配偶權。然而，小王在未事先約定的情況下，要求簽署巨額賠償協議，此情境使小王承受著「若遭同事知曉可能失業」的壓力，且僅有極短時間可思考，無法冷靜評估或尋求專業建議，符合「急迫」、「輕率」的要件。

此外，法院比較一般妨害家庭案件的慰撫金數額，認為110萬元確實偏高。綜合考量魏男的年薪、加害情節，以及江男所受的精神痛苦，並權衡雙方學歷、職業及經濟狀況，法院認為將賠償金額減至50萬元較為適宜，其餘請求駁回。

