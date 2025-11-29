她賣毒品妹送貨！賺3600下場超慘 　姊判7年半、妹判3年10月





▲姊妹檔販售毒品咖啡包遭逮。（示意圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

一名女子因案服勞役期間，認識了一名毒蟲，並藉機以600元賣毒毒品咖啡包給他，該男子事後再次聯繫購買時，女子找來妹妹駕車面交，姊妹兩人共賺了3600元，毒蟲遭警方逮捕，咬姊妹兩人。法院審理後，依販賣毒品等罪，將姊妹兩人分別判處應執行有期徒刑7年6月、3年10月。

判決指出，姊姊與妹妹明知「4-甲基甲基卡西酮」、「愷他命」、「氯甲基卡西酮」等都是法律明令禁止販賣的第三級毒品，竟為了牟利，分別以通訊軟體作為聯繫工具，從事販毒行為。

2024年10月間，姊姊在台中，以600元的價格，販賣2包外觀為「蝙蝠俠」圖案的毒品咖啡包給買家，並當場完成交易。緊接著又在11月間因故無法親自前往，便以Facetime遙控指揮，指示妹妹開車，攜帶毒品前往彰化縣進行面交。當晚，在車內以3000元的價格，販賣10包毒品咖啡包給毒蟲。

在交易完成後不久，彰化警方查獲該名毒蟲，並當場扣得尚未施用的毒品咖啡包。檢警循線追查上游，揭露姊妹販毒行為。法院審理時，姊姊雖一度辯稱第一次交易是「幫朋友拿，沒有賺錢」，但法官根據買家的證詞、通訊軟體對話紀錄及監視器畫面等證據，認定姊姊主動提供購毒管道、議價並親自交付毒品，明顯是立於賣方地位，有從中賺取差價或量差的營利意圖，因此不採信其說法。

至於第二次交易，雖然姊妹倆均辯稱「不知道咖啡包內混有多種毒品」，但法官認為，當前新興毒品以混合多種物質的咖啡包型態流通，已是社會大眾週知之事。被告二人可預見此風險卻未確認成分，仍執意販賣，主觀上已具備「不確定故意」，因此仍構成「販賣第三級毒品而混合二種以上毒品」的加重罪責。

法官審酌，姊妹曾有販毒前科，屬累犯，姊姊主導聯繫、分工，角色較重；妹妹則坦承犯行，判處姊姊應執行刑7年6月；妹妹則因共同販賣混合毒品，判刑3年10月。全案可上訴。