　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

她賣毒品妹送貨！賺3600下場超慘 　姊判7年半、妹判3年10月


 ▲侯姓兄弟檔夥同弟媳製作毒品咖啡包遭逮判刑。（圖／ETtoday資料照）

▲姊妹檔販售毒品咖啡包遭逮。（示意圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

一名女子因案服勞役期間，認識了一名毒蟲，並藉機以600元賣毒毒品咖啡包給他，該男子事後再次聯繫購買時，女子找來妹妹駕車面交，姊妹兩人共賺了3600元，毒蟲遭警方逮捕，咬姊妹兩人。法院審理後，依販賣毒品等罪，將姊妹兩人分別判處應執行有期徒刑7年6月、3年10月。

判決指出，姊姊與妹妹明知「4-甲基甲基卡西酮」、「愷他命」、「氯甲基卡西酮」等都是法律明令禁止販賣的第三級毒品，竟為了牟利，分別以通訊軟體作為聯繫工具，從事販毒行為。

2024年10月間，姊姊在台中，以600元的價格，販賣2包外觀為「蝙蝠俠」圖案的毒品咖啡包給買家，並當場完成交易。緊接著又在11月間因故無法親自前往，便以Facetime遙控指揮，指示妹妹開車，攜帶毒品前往彰化縣進行面交。當晚，在車內以3000元的價格，販賣10包毒品咖啡包給毒蟲。

在交易完成後不久，彰化警方查獲該名毒蟲，並當場扣得尚未施用的毒品咖啡包。檢警循線追查上游，揭露姊妹販毒行為。法院審理時，姊姊雖一度辯稱第一次交易是「幫朋友拿，沒有賺錢」，但法官根據買家的證詞、通訊軟體對話紀錄及監視器畫面等證據，認定姊姊主動提供購毒管道、議價並親自交付毒品，明顯是立於賣方地位，有從中賺取差價或量差的營利意圖，因此不採信其說法。

至於第二次交易，雖然姊妹倆均辯稱「不知道咖啡包內混有多種毒品」，但法官認為，當前新興毒品以混合多種物質的咖啡包型態流通，已是社會大眾週知之事。被告二人可預見此風險卻未確認成分，仍執意販賣，主觀上已具備「不確定故意」，因此仍構成「販賣第三級毒品而混合二種以上毒品」的加重罪責。

法官審酌，姊妹曾有販毒前科，屬累犯，姊姊主導聯繫、分工，角色較重；妹妹則坦承犯行，判處姊姊應執行刑7年6月；妹妹則因共同販賣混合毒品，判刑3年10月。全案可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 1 9832 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
128死！港公務員竟設晚宴宣傳選舉　「敏感菜名」遭罵翻
不甩藍修法擴大中配參政　內政部公告「明年選舉要具結國籍」
謝震廷再失聯！遭緊急通報：看到請馬上報警
19年飛碟晚餐無預警收攤　陳揮文親曝「被離職」
桃園某國中生墜樓！　導師曝在校表現
日歌手上海開唱　突遭「斷電切掉」一臉錯愕下台
台糖出手了！日本老闆獲「超巨大禮」　網驚：滿滿台灣味

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

婦投資花崗岩險被騙30萬　詐團英文超破拼錯「 English」露餡

70歲中風婦病逝！照顧她5年同居男淚崩　屏東枋寮警伸援手

她賣毒品妹送貨！賺3600下場超慘 　姊判7年半、妹判3年10月

妻偷吃2男「聊色激戰vs甜蜜約會」　夫綠炸告討200萬

嗆「準備爛雞蛋和豬屎」歡迎鄭麗文　嘉義男嘴秋發牢騷慘了

桃園某國中生墜樓！一度失去呼吸心跳　導師曝在校表現

台中女清晨酒駕！自撞2車失控翻覆輕傷送醫　四輪朝天畫面曝

國中生網購「帳戶突被凍結」機警嬤帶他衝警局　屏東警緊急擋下

上班偷吃1碗泡麵　超商店員被判刑4個月

澎湖垃圾掩埋場大火！怪手穿梭煉獄　消防45小時馬拉松式賣命灌救

Tpark 72,600坪宜居複合城

邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

香港世紀惡火煉獄現場　128死79傷「脖掛DEAD黑牌」等認屍　16歲少女困火場留「好辛苦」斷聯

宏福苑28日早狀況

瑤瑤公開韓國房東擅闖房間畫面！　假裝不在「他直接開門」

炎亞綸落淚談「關係突然消失」　自責「疏忽友情」想聯絡卻遭冷回

鑽好市多貨架「露乳拍照」把自己賣掉！網黃2人組到案：一時興起

宏福苑惡火今早累計94死！　76傷11人是消防員

宏福苑大火「認屍氣氛凝重」　女尋失蹤父嘆：現場混亂無幫助

香港宏福苑大火「最新調查結果」出爐！　 罪魁禍首是保麗龍

婦投資花崗岩險被騙30萬　詐團英文超破拼錯「 English」露餡

70歲中風婦病逝！照顧她5年同居男淚崩　屏東枋寮警伸援手

她賣毒品妹送貨！賺3600下場超慘 　姊判7年半、妹判3年10月

妻偷吃2男「聊色激戰vs甜蜜約會」　夫綠炸告討200萬

嗆「準備爛雞蛋和豬屎」歡迎鄭麗文　嘉義男嘴秋發牢騷慘了

桃園某國中生墜樓！一度失去呼吸心跳　導師曝在校表現

台中女清晨酒駕！自撞2車失控翻覆輕傷送醫　四輪朝天畫面曝

國中生網購「帳戶突被凍結」機警嬤帶他衝警局　屏東警緊急擋下

上班偷吃1碗泡麵　超商店員被判刑4個月

澎湖垃圾掩埋場大火！怪手穿梭煉獄　消防45小時馬拉松式賣命灌救

核三退役才半年就談重啟　王鴻薇批民進黨：既知如此當初何必關廠

國軍薪資規畫出爐不「普加」3萬　3類官兵優先加薪最高1.36萬

傳美準備承認「俄占烏克蘭領土」控制權　包括克里米亞

大讚徐若熙似岸孝之　日媒曝軟銀15億日圓+1優勢勝出

婦投資花崗岩險被騙30萬　詐團英文超破拼錯「 English」露餡

空巴客機急發適航令「國籍航空67架」　民航局下令明8時前檢修

宏福苑大火128死！公務員竟設晚宴宣傳選舉　「敏感菜色」遭罵翻

70歲中風婦病逝！照顧她5年同居男淚崩　屏東枋寮警伸援手

她發燒腹痛送急診「膽管已阻塞」！醫示警7症狀：嚴重恐敗血症

CNN：美軍加勒比海攻擊毒品走私船　疑「二度擊殺」倖存者！

【上班路上被撞亡】女待轉起步遭撞飛！19歲騎士闖紅燈害命

社會熱門新聞

桃園某高中驚傳學生墜樓！警方回應了

愛女服藥昏睡！媽進房發現弟弟在侵犯她

網購護理師國考證書被錄取　她急自首

淫公公2度性侵媳婦　亂倫險釀「孫變兒」

學測剩50天！高三女學生墜亡　爸媽哭曝生前狀況

養女兒逾10年長得不向！他一驗DNA綠爆

國道行駛到一半　前車突然掉出一個人

台南女網購假證書錄取護理師！院方回應

吃碗粿遇惡煞！自慰「打滿1整杯」

即／禁陸客來台重創股價　「購物站天后」炒股遭起訴

高雄4男持刀傷人　2男遭刺胸地留血跡

銘傳碩士生不滿英檢當畢業門檻怒告　結局超尬

CEO等級教授為好市多車位動手

台男阿布達比轉機被帶走！遭拘杜拜原因曝光：同名同姓

更多熱門

相關新聞

愛女服藥昏睡！媽進房發現弟弟在侵犯她

愛女服藥昏睡！媽進房發現弟弟在侵犯她

台中市一名女子小雨（化名）服用安眠藥助眠，隔天遲遲沒有起床，怎料母親進入房內查看時，竟發現親弟弟、小雨的舅舅阿勇（化名）正全身赤裸準備性侵女兒，嚇得她立即拍照、報警提告。台中地院審理後，依照乘機性交未遂罪，判處2年有期徒刑，全案仍可上訴。

驚險連環撞慘況曝　鐵捲門撕裂屋頂也塌了

驚險連環撞慘況曝　鐵捲門撕裂屋頂也塌了

即／國1彰化段追撞　下班塞車10km...民眾哀號

即／國1彰化段追撞　下班塞車10km...民眾哀號

記得儲水　彰化5鄉鎮12/3起停水降壓23小時

記得儲水　彰化5鄉鎮12/3起停水降壓23小時

CEO等級教授為好市多車位動手

CEO等級教授為好市多車位動手

關鍵字：

彰化毒品咖啡包台中

讀者迴響

熱門新聞

邱澤、許瑋甯婚禮！兒子Ian也來了

公公「握身分證披濕被」葬身宏福苑　媳婦：他真的好聰明

邱澤、許瑋甯愛兒Ian正面照曝！

「張君雅小妹妹」結婚了！

桃園某高中驚傳學生墜樓！警方回應了

AV女優當小三　悄悄引退消失

愛女服藥昏睡！媽進房發現弟弟在侵犯她

濱崎步上海演出被鍘！堅持獨自上台「對空席開唱」

路透：中國觀望2028大選　暫緩武統威脅

即／出國注意！　空巴大規模召回A320客機

川普：拜登「自動簽名機」代簽文件全作廢

薑母鴨都沒賣白飯？內行曝原因全場秒懂

家寧挨酸「訂閱剩7萬還在發影片」

麵屋一燈叉燒被嫌沒熟！業者送肉品券滅火

陸男星成毅拍戲「吊鋼絲重摔頭著地」！　劇組發聲了

更多

最夯影音

更多
Tpark 72,600坪宜居複合城

Tpark 72,600坪宜居複合城
邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

香港世紀惡火煉獄現場　128死79傷「脖掛DEAD黑牌」等認屍　16歲少女困火場留「好辛苦」斷聯

香港世紀惡火煉獄現場　128死79傷「脖掛DEAD黑牌」等認屍　16歲少女困火場留「好辛苦」斷聯

宏福苑28日早狀況

宏福苑28日早狀況

瑤瑤公開韓國房東擅闖房間畫面！　假裝不在「他直接開門」

瑤瑤公開韓國房東擅闖房間畫面！　假裝不在「他直接開門」

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面