西濱驚險追撞！貨車故障停路肩皮卡猛撞車頭炸開　恐怖畫面曝光

▲台61線皮卡閃避不及追撞臨停路肩貨車，車頭變形。（圖／警方提供）

記者唐詠絮／彰化報導

台61線西濱快速公路彰化芳苑段路段今(29日)上午發生一起追撞事故，一輛貨車因故障暫停路肩，後方一輛皮卡車閃避不及直接撞上，坐坐貨車內的駕駛因腿部及頭部受到撞擊受傷送醫，事故一度佔用外側車道，經警消緊急處置，已在上午9時55分全面排除，詳細肇因尚待調查釐清。

依據警方初步調查，本案發生於上午9時7分，台61線北上198公里處。當時63歲陳姓駕駛貨車，不明原因一度故障臨時停在路肩，遭一名48歲蘇姓男子駕駛的皮卡車從後方追撞。撞擊力道猛烈，皮卡車車頭當場開口變形，貨車車尾也嚴重凹陷。

▲臨停路肩大貨車駕駛受傷送醫。（圖／警方提供）

事故發生後，陳男因撞擊導致手腳擦挫傷，頭部也因撞到方向盤受傷。彰化縣消防局獲報後，於9時16分由大城分隊救護人員抵達現場，隨即為意識清楚的陳男進行包紮止血，並在9時20分將其送往彰濱秀傳醫院救治。經警方酒測，雙方駕駛均無酒精反應。

為避免二次事故，警方除在現場疏導交通，也立即通知警廣及透過CMS資訊可變標誌宣導，提醒用路人注意路況。現場在警力協助及拖吊車排除車輛後，已於9時55分恢復全線通車。