驚險連環撞慘況曝！先撞車再衝民宅...鐵捲門撕裂屋頂也塌了

▲彰化和美鎮發生轎車連環撞再撞民宅。（圖／警方提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣和美鎮今天（28日）中午發生一起驚險事故。一輛行駛在彰美路4段的轎車突然失控，先衝撞停放路旁的車輛，再推擠該車撞擊民宅，導致鐵捲門當場損壞脱落。巨大撞擊聲嚇壞附近居民，議員賴清美得知後立刻前往關心，幸運的是這起意外無人受傷，，可說是不幸中的大幸。

據警方初步調查，該起事故發生在今天中午時分，一輛由賴姓駕駛的轎車沿彰美路4段西往東方向行駛。根據駕駛說法，當時為了閃避車輛導致方向盤轉向過度，車輛瞬間失控衝向路邊，先猛烈撞擊黃姓民眾停放在路邊的自小客車。

被撞擊的車輛在強大衝力推擠下，直接衝向路旁民宅，鐵捲門整片被撞得搖搖欲墜，屋頂也因此凹陷變形，附近的住戶聽到「碰！」的巨大聲響，出來查看就發現鐵捲門已經被撞壞，兩輛車緊貼在一起，場面相當驚人。

縣議員賴清美接獲民眾反映後也趕往現場關心，她察看事故現場後表示，雖然財產有損失，但最重要的是沒有人員受傷，這已經是不幸中的大幸。她也提醒用路人，行經該路段時應特別注意車速控制與安全距離。

和美警分局獲報後立即派員到場處理，並對肇事駕駛實施酒精測試。經檢測，賴姓駕駛酒測值為0.00 mg/L，肇事原因尚待釐清。

