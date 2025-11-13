　
大陸 大陸焦點 特派現場

心疼！西安8歲女童喪母靠流浪撿食　聽到可以上學激動蹦跳

▲玥玥在街頭被路人拍下，外界才得知她令人不捨的生活情況。（圖／翻攝極目新聞）

▲玥玥在街頭被路人拍下，外界才得知她令人不捨的生活情況。（圖／翻攝極目新聞）

記者魏有德／綜合報導

陝西西安一名8歲女童因喪母後與父親、妹妹相依為命，被拍到冬天穿拖鞋在街頭撿食的畫面，讓民眾十分不捨。消息傳開後，當地民政部門才主動介入，並將女童安置在社會兒童福利院，生活與就學問題均得解決。當聽聞自己能重新上學時，小女孩還激動得在家中蹦蹦跳跳下樓。

《極目新聞》報導，小女孩所在的西安市未央區龐馬村多位村民近日表示，有工作人員來把小女孩領走了。村裡的一位小學校長稱，孩子入學的事情已經妥善解決了。

▲玥玥家家環境簡陋，窗戶連玻璃都沒有，難以禦寒。（圖／翻攝極目新聞）

▲玥玥家裡環境簡陋，窗戶連玻璃都沒有，難以禦寒。（圖／翻攝極目新聞）

據了解，女孩小名玥玥，包含母親在內的父親兩任妻子均已離世，家中還有位年幼的妹妹，不足20平方公尺的家中堆滿雜物，窗戶連玻璃都沒有，只能以棉被遮擋禦寒。母親於今夏病逝後，父親長期無業、精神低落，家庭生活陷入困境。

鄰居王先生透露，小女孩父母曾擺過小攤，賣醬香餅，味道還不錯，夫妻二人有兩個女兒，大的8歲，小的4歲，「孩子母親患病去世，父親一直待在家裡沒有外出，直到前兩天，他帶著兩個孩子去一個燒烤店幫忙，但沒幾天又回來。」

王先生形容玥玥聰明活潑，經常能在大街上遇到她，碰到了就會買根烤腸給她吃，快遞買的零食也會拿到他家分享，「這兩天降溫，看到孩子還穿著拖鞋沒穿襪子，他下樓買了好幾雙送過去，但一直也沒見她穿上。」

▲社福機構介入後，玥玥已安排就學，也有布鞋可以穿。（圖／翻攝紅星新聞）

▲社福機構介入後，玥玥已安排就學，也有布鞋可以穿。（圖／翻攝紅星新聞）

王先生透露，玥玥有一次還跑到當地一個商場旁邊，給路人表演倒立、翻跟頭，然後對方給了她一個玩偶，「後來她還把玩偶給我了，我現在還放在床頭；小女孩真的很聰明，不能再被耽誤了。如果孩子父親要照顧妹妹，我可以每天去接送玥玥上學。」

事件傳開後，官方也介入協助，西安市未央區民政局表示，已為玥玥準備新衣物、鞋具與文具，協助辦理低保申請，父親則提交申請書，請政府暫代照顧兩名女兒，待自身狀況穩定後再接回。至於龐馬村三官廟小學校長則強調，目前孩子的上學事宜已落實，社會各界也持續關注後續扶助安排。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

