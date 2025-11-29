國軍薪資規畫出爐不「普加」3萬　3類官兵優先加薪最高1.36萬

▲中華民國國軍。（示意圖／國防部發言人粉絲專頁）



記者杜冠霖／台北報導

國防部今年4月通過戰鬥加給和志願役加給增加新制，國民黨立院黨團則再推動「國軍志願役加給增至3萬元」，並在立院三讀通過。但因齊頭式加薪影響將官流動及人力配置，國防部持保留態度，最終並未編入115年度總預算中。國防部長顧立雄下周一將至立院外交及國防委員會報告軍人加薪方案，根據國防部送抵國會報告，並未規劃志願役加給增至3萬一事，而是聚焦於任務艱難、高風險的部隊，包含新增網戰、航管及電偵加給，研擬將無人機部隊增至戰鬥加給範圍，並新增軍安總隊的反情報加給等。

顧立雄12月1日將應立法院外交及國防委員會邀請前赴報告「軍人薪資待遇結構現行作法檢討及未來調整規劃」，並備質詢。

根據國防部送抵國會報告，擬增修加給項目主要有三項：第一、戰鬥部隊加給（第一、二類型），受益對象包含無人機及火力部隊、陸海軍飛行部隊機務人員、防空戒護部隊及資訊通信聯隊等單位。第二、戰航管加給，受益對象為資通電軍所屬通資站臺，第三、反情報勤務加給，受益對象為軍事安全總隊（國軍唯一反情報專業部隊）。

國防部說明，自今年4月行政院核定志願役加給從1萬增至最高1.5萬、第一類戰鬥加給（戰加）從5千增至1.2萬、第二類戰加從3千增至7千後，另研擬網路戰、戰航管及電偵3項勤務加給，並於6、7月核定。網路戰加給部分，專家級每月調增至1萬元，並將專家級、菁英級可支領人數比例從15%提高至30%。戰航管加給則是每月調增至5100元到1萬1200元。電偵加給部分，每月調增至4100元到1萬3600元。

對此，綠委王定宇表示，下禮拜一國防委員會排定讓國防部來報告薪資調整。國民黨跟民眾黨用違憲方式，直接齊頭式幫志願役都加薪三萬，國防部則提出用專長加給方式提高薪資，過去十年蔡英文跟賴清德總共幫國軍加薪六次以上，除了基礎薪資以外，各項加給都給予調高，今年四月剛實行的調薪方案，顧立雄幫戰鬥部隊最高加至1萬2千元。

王定宇指出，加薪人人都愛，希望每個人薪水越高越好，特別是辛苦的國軍，但要用合法合理方式，國民黨跟民眾黨不跟行政單位溝通，齊頭式調高薪資，違反憲法、預算法等，如果要幫國軍加薪就該好好跟行政部門協商、顧及財政紀律衡平，這才是真正為國軍著想，單方面透過國會多數加薪，只是把國軍福利拿來當政治對抗籌碼。

王定宇也提到，國軍薪資結構議題非常複雜，國軍編現比平均達到78%，但在一些特別辛苦或高專長的單位，比方說飛行員、反情報單位、偏遠高山離島、作戰部隊、沱江級軍艦等，編現比都偏低，應該透過加給方式讓招募的兵源到國家需要的地方。

對於國軍加薪議題，王定宇認為，齊頭式加薪反而造成國軍人力配置上無法透過薪資誘導，讓人力分配到適當的地方，這是非常專業的議題，詢問國軍將領都會說，加薪人人愛，但要用對的方式讓薪資透過專業加給、地域加給、專長加給，讓兵力到對的地方，齊頭式加薪反而讓國軍人力配置形成反淘汰。希望朝野好好溝通這塊。