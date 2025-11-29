　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國軍薪資規畫出爐不「普加」3萬　3類官兵優先加薪最高1.36萬

▲中華民國國軍。（示意圖／國防部發言人粉絲專頁）

▲中華民國國軍。（示意圖／國防部發言人粉絲專頁）

記者杜冠霖／台北報導

國防部今年4月通過戰鬥加給和志願役加給增加新制，國民黨立院黨團則再推動「國軍志願役加給增至3萬元」，並在立院三讀通過。但因齊頭式加薪影響將官流動及人力配置，國防部持保留態度，最終並未編入115年度總預算中。國防部長顧立雄下周一將至立院外交及國防委員會報告軍人加薪方案，根據國防部送抵國會報告，並未規劃志願役加給增至3萬一事，而是聚焦於任務艱難、高風險的部隊，包含新增網戰、航管及電偵加給，研擬將無人機部隊增至戰鬥加給範圍，並新增軍安總隊的反情報加給等。

顧立雄12月1日將應立法院外交及國防委員會邀請前赴報告「軍人薪資待遇結構現行作法檢討及未來調整規劃」，並備質詢。

根據國防部送抵國會報告，擬增修加給項目主要有三項：第一、戰鬥部隊加給（第一、二類型），受益對象包含無人機及火力部隊、陸海軍飛行部隊機務人員、防空戒護部隊及資訊通信聯隊等單位。第二、戰航管加給，受益對象為資通電軍所屬通資站臺，第三、反情報勤務加給，受益對象為軍事安全總隊（國軍唯一反情報專業部隊）。

國防部說明，自今年4月行政院核定志願役加給從1萬增至最高1.5萬、第一類戰鬥加給（戰加）從5千增至1.2萬、第二類戰加從3千增至7千後，另研擬網路戰、戰航管及電偵3項勤務加給，並於6、7月核定。網路戰加給部分，專家級每月調增至1萬元，並將專家級、菁英級可支領人數比例從15%提高至30%。戰航管加給則是每月調增至5100元到1萬1200元。電偵加給部分，每月調增至4100元到1萬3600元。

對此，綠委王定宇表示，下禮拜一國防委員會排定讓國防部來報告薪資調整。國民黨跟民眾黨用違憲方式，直接齊頭式幫志願役都加薪三萬，國防部則提出用專長加給方式提高薪資，過去十年蔡英文跟賴清德總共幫國軍加薪六次以上，除了基礎薪資以外，各項加給都給予調高，今年四月剛實行的調薪方案，顧立雄幫戰鬥部隊最高加至1萬2千元。

王定宇指出，加薪人人都愛，希望每個人薪水越高越好，特別是辛苦的國軍，但要用合法合理方式，國民黨跟民眾黨不跟行政單位溝通，齊頭式調高薪資，違反憲法、預算法等，如果要幫國軍加薪就該好好跟行政部門協商、顧及財政紀律衡平，這才是真正為國軍著想，單方面透過國會多數加薪，只是把國軍福利拿來當政治對抗籌碼。

王定宇也提到，國軍薪資結構議題非常複雜，國軍編現比平均達到78%，但在一些特別辛苦或高專長的單位，比方說飛行員、反情報單位、偏遠高山離島、作戰部隊、沱江級軍艦等，編現比都偏低，應該透過加給方式讓招募的兵源到國家需要的地方。

對於國軍加薪議題，王定宇認為，齊頭式加薪反而造成國軍人力配置上無法透過薪資誘導，讓人力分配到適當的地方，這是非常專業的議題，詢問國軍將領都會說，加薪人人愛，但要用對的方式讓薪資透過專業加給、地域加給、專長加給，讓兵力到對的地方，齊頭式加薪反而讓國軍人力配置形成反淘汰。希望朝野好好溝通這塊。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 1 9832 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
身價逾百億！　吊車大王曝「女婿條件」
獨／21歲海巡士兵噴飛撞牆慘死　瞬間畫面曝
李多慧遭賴帳！業者挨告　「代言價碼」意外曝
獨／高雄奪命車禍！23歲女被撞死　瞬間畫面曝
重機網美遭輾斃！　最後PO文竟成死亡預言

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

台灣太空科技逐步茁壯　管碧玲：福衛八號將大幅提升海陸觀測能量

休假有望+1！綠營提選舉放2天「投票前一日也放」　保障返鄉投票

藝術Hit the Wall！北市青年局攜手李承道與國際藝術家　點亮台北牆面

大安區文資遺址暫置延宕行政大樓開發　北市府：尋求妥善處理方式

福衛八號首顆衛星「齊柏林」升空　AIT：展現美台合作的深厚實力

核三退役才半年就談重啟　王鴻薇批民進黨：既知如此當初何必關廠

國軍薪資規畫出爐不「普加」3萬　3類官兵優先加薪最高1.36萬

核三有望2027重啟　蔣萬安：中央早就該做好相關規劃

核二核三可望明年再運轉　許宇甄轟民進黨拖延害台灣陷缺電循環

不甩藍修國籍法擴大中配參政　內政部公告「明年選舉要具結國籍」

Tpark 72,600坪宜居複合城

邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

香港世紀惡火煉獄現場　128死79傷「脖掛DEAD黑牌」等認屍　16歲少女困火場留「好辛苦」斷聯

宏福苑28日早狀況

瑤瑤公開韓國房東擅闖房間畫面！　假裝不在「他直接開門」

炎亞綸落淚談「關係突然消失」　自責「疏忽友情」想聯絡卻遭冷回

鑽好市多貨架「露乳拍照」把自己賣掉！網黃2人組到案：一時興起

宏福苑惡火今早累計94死！　76傷11人是消防員

宏福苑大火「認屍氣氛凝重」　女尋失蹤父嘆：現場混亂無幫助

香港宏福苑大火「最新調查結果」出爐！　 罪魁禍首是保麗龍

台灣太空科技逐步茁壯　管碧玲：福衛八號將大幅提升海陸觀測能量

休假有望+1！綠營提選舉放2天「投票前一日也放」　保障返鄉投票

藝術Hit the Wall！北市青年局攜手李承道與國際藝術家　點亮台北牆面

大安區文資遺址暫置延宕行政大樓開發　北市府：尋求妥善處理方式

福衛八號首顆衛星「齊柏林」升空　AIT：展現美台合作的深厚實力

核三退役才半年就談重啟　王鴻薇批民進黨：既知如此當初何必關廠

國軍薪資規畫出爐不「普加」3萬　3類官兵優先加薪最高1.36萬

核三有望2027重啟　蔣萬安：中央早就該做好相關規劃

核二核三可望明年再運轉　許宇甄轟民進黨拖延害台灣陷缺電循環

不甩藍修國籍法擴大中配參政　內政部公告「明年選舉要具結國籍」

第32屆關懷盃花蓮開打　林智勝重新接任理事長喊「責任大於榮耀」

花蓮明利村長橋排水清疏完成　清出土方2.5萬立方米

《動物方城市2》陸票房破5億元！　影迷嗨喊：從學生看到當老師了

紐時：川普與馬杜洛「上周通話」　討論會晤可能性

吳哲源、林書逸戰力外成焦點　中職6隊非60人名單一次看

沈娜娜16年老粉魂大爆發！　頂級AV女優飛韓砸六萬追SJ

台灣太空科技逐步茁壯　管碧玲：福衛八號將大幅提升海陸觀測能量

休假有望+1！綠營提選舉放2天「投票前一日也放」　保障返鄉投票

台男與15同夥「曼谷被逮」畫面曝！　暗黑內幕：在台涉3罪被通緝

兩波變天「明4地溼答答」　下周連4天降溫又多雨

【永遠缺席】聯結車司機騎車撞路樹亡　手機狂響警代接：他不能上班了

政治熱門新聞

路透：中國觀望2028大選　暫緩武統威脅

賴清德偷改文章　徐巧芯：總統擔當在哪裡

陳揮文無預警告別！　19年《飛碟晚餐》驚傳收攤

傳民進黨明年將推公投　王鴻薇：輸不起的劇本永遠玩不膩

快訊／決戰江啟臣！　楊瓊瓔宣布參選台中市長：我準備好了

19年飛碟晚餐無預警收攤　陳揮文曝「被離職」：好聚好散

吳怡農評大罷免犯3錯誤！他：好學生誤闖黑社會

國軍薪資規畫出爐不「普加」3萬　3類官兵優先加薪最高1.36萬

不甩藍修國籍法擴大中配參政　內政部公告「明年選舉要具結國籍」

徐春鶯遭羈押　陳智菡：賴清德國安紅線是不准支持在野政黨？

楊瓊瓔宣佈角逐台中市長！　江啟臣喊話黨中央：相信會妥適安排

藍白邀賴清德赴立院國情報告　總統府：尊重憲政程序下與國會溝通

陸配「六改四」石崇良喊公平正義　李彥秀：政務官變政治官

齊柏林衛星發射成功　賴清德：台灣邁向太空新時代重要一步

更多熱門

相關新聞

核三退役才半年就談重啟　王鴻薇批民進黨：既知如此當初何必關廠

核三退役才半年就談重啟　王鴻薇批民進黨：既知如此當初何必關廠

經濟部27日核定核電廠現況評估報告，評估位於新北萬里區的核二廠，及屏東恆春鎮的核三廠具再運轉可行性，明年3月將提交再運轉計劃送核安會。國民黨立委王鴻薇質疑，核三廠是在今年五月才走入歷史，不到半年的時間，民進黨現在要往重啟的方向來做研擬。請問一下，既知如此何必當初呢？而且要花掉人民多少的納稅錢來做重啟？

核二核三可望明年再運轉　許宇甄轟民進黨拖延害台灣陷缺電循環

核二核三可望明年再運轉　許宇甄轟民進黨拖延害台灣陷缺電循環

「準備爛雞蛋豬屎歡迎鄭麗文」嘉義男慘了

「準備爛雞蛋豬屎歡迎鄭麗文」嘉義男慘了

共軍8日內第二度「聯合戰備警巡」　34架次共機艦出海擾台

共軍8日內第二度「聯合戰備警巡」　34架次共機艦出海擾台

藍白邀賴清德赴國會報告1.25兆國防預算　綠營讚好上加好

藍白邀賴清德赴國會報告1.25兆國防預算　綠營讚好上加好

關鍵字：

標籤:國軍加薪志願役戰鬥加給國防部軍人薪資國民黨民進黨

讀者迴響

熱門新聞

邱澤、許瑋甯愛兒Ian正面照曝！

公公「握身分證披濕被」葬身宏福苑　媳婦：他真的好聰明

邱澤、許瑋甯婚禮！兒子Ian也來了

謝震廷再失聯！遭緊急通報：看到人請馬上報警

濱崎步上海演出被鍘！堅持獨自上台「對空席開唱」

「張君雅小妹妹」結婚了！

桃園某高中驚傳學生墜樓！警方回應了

AV女優當小三　悄悄引退消失

愛女服藥昏睡！媽進房發現弟弟在侵犯她

路透：中國觀望2028大選　暫緩武統威脅

川普：拜登「自動簽名機」代簽文件全作廢

即／出國注意！　空巴大規模召回A320客機

陸男星成毅拍戲「吊鋼絲重摔頭著地」！　劇組發聲了

薑母鴨都沒賣白飯？內行曝原因全場秒懂

麵屋一燈叉燒被嫌沒熟！業者送肉品券滅火

更多

最夯影音

更多
Tpark 72,600坪宜居複合城

Tpark 72,600坪宜居複合城
邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

香港世紀惡火煉獄現場　128死79傷「脖掛DEAD黑牌」等認屍　16歲少女困火場留「好辛苦」斷聯

香港世紀惡火煉獄現場　128死79傷「脖掛DEAD黑牌」等認屍　16歲少女困火場留「好辛苦」斷聯

宏福苑28日早狀況

宏福苑28日早狀況

瑤瑤公開韓國房東擅闖房間畫面！　假裝不在「他直接開門」

瑤瑤公開韓國房東擅闖房間畫面！　假裝不在「他直接開門」

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面