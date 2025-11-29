　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

楊瓊瓔宣佈角逐台中市長！　江啟臣喊話黨中央：相信會妥適安排

▲▼韓國瑜、江啟臣回應賴總統點名。（圖／記者陳煥丞攝）

▲江啟臣。（圖／記者陳煥丞攝）

記者崔至雲／台北報導

國民黨台中市立委楊瓊瓔28日晚間在臉書宣佈將參選2026年台中市長，並喊話，「我準備好了！瓊瓔義無反顧，全力以赴」。對此，也有意角逐的立法院副院長江啟臣今（29日）表示，相信黨中央會在顧及黨內和諧、團結與市民期待的前提下，做出最強、最優、最能帶領台中前進的候選人安排。

楊瓊瓔昨晚在臉書上表示，表示，她24歲起擔任台中的民意代表，二屆省議員，七屆立法委員，並曾受盧秀燕市長邀請赴任副市長一職，對台中有非常深刻了解。

楊瓊瓔也說，許多市民朋友勸進她參加黨內台中市長初選，謝謝大家的支持與肯定。向所有台中市民朋友報告，「我準備好了！」未來也會推出相關的市政願景，延續盧秀燕的市政建設，希望能夠跟台中一起進步、一起努力，市民的需求與託付，「瓊瓔義無反顧，全力以赴」。

面對外界高度關注，江啟臣表示，國民黨主席鄭麗文昨天在台中，明確強調「台中一定要繼續執政」，黨中央也已建立相應機制。

江表示，相信黨中央會在顧及黨內和諧、團結與市民期待的前提下，做出最強、最優、最能帶領台中前進的候選人安排。他強調，市政永遠優先，讓台中持續發光、讓市民更幸福，是他從政一路走來的信念與初衷。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
526 2 6779 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
邱澤、許瑋甯愛兒Ian正面照曝！　神複製老爸美人尖
空巴召回衝擊！　日澳機場一片混亂
霍建華、林心如參加邱澤許瑋甯婚禮！　男神同框網歪樓
專治淋病、尿道炎醫院成「都更孤島」　持有人是中華民國
濱崎步上海演出被鍘！　上台「對空席開唱」畫面曝
公公「握身分證披濕被」葬身宏福苑　媳婦泣：他真的好聰明

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陸配「六改四」石崇良喊公平正義　李彥秀：政務官變政治官

楊瓊瓔宣佈角逐台中市長！　江啟臣喊話黨中央：相信會妥適安排

共軍8日內第二度「聯合戰備警巡」　34架次共機艦出海擾台

核二核三廠再運轉報告准了！　國民黨團：儘速重啟才能救能源困境

藍白邀賴清德赴國會報告1.25兆國防預算　綠營讚好上加好

陳揮文無預警告別！　19年《飛碟晚餐》驚傳收攤

齊柏林衛星發射成功　賴清德：台灣邁向太空新時代重要一步

2028大選成變數！路透：北京看到「和平統一窗口」暫緩武統

藍白邀賴清德赴立院國情報告　總統府：尊重憲政程序下與國會溝通

快訊／決戰江啟臣！　楊瓊瓔宣布參選台中市長：我準備好了

Tpark 72,600坪宜居複合城

香港世紀惡火煉獄現場　128死79傷「脖掛DEAD黑牌」等認屍　16歲少女困火場留「好辛苦」斷聯

邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

宏福苑28日早狀況

瑤瑤公開韓國房東擅闖房間畫面！　假裝不在「他直接開門」

炎亞綸落淚談「關係突然消失」　自責「疏忽友情」想聯絡卻遭冷回

鑽好市多貨架「露乳拍照」把自己賣掉！網黃2人組到案：一時興起

宏福苑惡火今早累計94死！　76傷11人是消防員

宏福苑大火「認屍氣氛凝重」　女尋失蹤父嘆：現場混亂無幫助

香港宏福苑大火「最新調查結果」出爐！　 罪魁禍首是保麗龍

陸配「六改四」石崇良喊公平正義　李彥秀：政務官變政治官

楊瓊瓔宣佈角逐台中市長！　江啟臣喊話黨中央：相信會妥適安排

共軍8日內第二度「聯合戰備警巡」　34架次共機艦出海擾台

核二核三廠再運轉報告准了！　國民黨團：儘速重啟才能救能源困境

藍白邀賴清德赴國會報告1.25兆國防預算　綠營讚好上加好

陳揮文無預警告別！　19年《飛碟晚餐》驚傳收攤

齊柏林衛星發射成功　賴清德：台灣邁向太空新時代重要一步

2028大選成變數！路透：北京看到「和平統一窗口」暫緩武統

藍白邀賴清德赴立院國情報告　總統府：尊重憲政程序下與國會溝通

快訊／決戰江啟臣！　楊瓊瓔宣布參選台中市長：我準備好了

不怕逆風！蔡其昌力挺中華男籃：職業球員願為國出征值得肯定

國中生網購「帳戶突被凍結」機警嬤帶他衝警局　屏東警緊急擋下

正面照曝！邱澤、許瑋甯愛兒Ian「神複製老爸美人尖」　繼承媽混血神顏萌翻

陸配「六改四」石崇良喊公平正義　李彥秀：政務官變政治官

上班偷吃1碗泡麵　超商店員被判刑4個月

台灣Audi慶耶誕！全新改款休旅、電動車北台灣開展　現場再送好禮

郵局「領取台鐵車票」明年元旦走入歷史　中華郵政：手機取票普及

霍建華、林心如參加邱澤許瑋甯婚禮！男神同框網歪樓：俞瑜也有來

空巴召回衝擊！全日空「取消65航班」影響9400人　澳洲機場也大亂

澎湖垃圾掩埋場大火！怪手穿梭煉獄　消防45小時馬拉松式賣命灌救

宏福苑28日早狀況

政治熱門新聞

路透：中國觀望2028大選　暫緩武統威脅

賴清德偷改文章　徐巧芯：總統擔當在哪裡

陳揮文無預警告別！　19年《飛碟晚餐》驚傳收攤

快訊／決戰江啟臣！　楊瓊瓔宣布參選台中市長：我準備好了

傳民進黨明年將推公投　王鴻薇：輸不起的劇本永遠玩不膩

吳怡農評大罷免犯3錯誤！他：好學生誤闖黑社會

徐春鶯遭羈押　陳智菡：賴清德國安紅線是不准支持在野政黨？

藍白邀賴清德赴立院國情報告　總統府：尊重憲政程序下與國會溝通

齊柏林衛星發射成功　賴清德：台灣邁向太空新時代重要一步

賴清德曝「中共2027完成武統準備」挨轟　陳水扁：適時澄清哪裡錯？

震傳媒民調／賴清德施政滿意度回溫「黃金交叉」　信任度達48.2%

中國跨境鎮壓違反國際公約　陸委會：將嚴懲在地協力者

賴拋1.25兆軍費　前國安高層提出3質疑

核三最快2027年重啟　他曝核廢料最終處置場評估「金門烏坵」最適合

更多熱門

相關新聞

快訊／決戰江啟臣！　楊瓊瓔宣布參選台中市長：我準備好了

快訊／決戰江啟臣！　楊瓊瓔宣布參選台中市長：我準備好了

國民黨中央日前公佈2026選舉辦法，國民黨台中市立委楊瓊瓔今（28日）晚在臉書宣佈參選台中市長，她喊話，「我準備好了！未來也會推出相關的市政願景，延續盧市長的市政建設，希望能夠跟台中一起進步、一起努力，市民的需求與託付，瓊瓔義無反顧，全力以赴。」而楊瓊瓔此舉也直接對上有意參選台中市長的立法院副院長江啟臣。

江啟臣率朝野立委出訪美國、巴拉圭　將在底特律拜會聯邦政要

江啟臣率朝野立委出訪美國、巴拉圭　將在底特律拜會聯邦政要

藍拋設立院兩岸小組與陸交涉　江啟臣：來函後必協商跨黨派共識

藍拋設立院兩岸小組與陸交涉　江啟臣：來函後必協商跨黨派共識

回應賴清德聲援沈伯洋　韓國瑜籲賴：廢台獨黨綱、撤敵對勢力

回應賴清德聲援沈伯洋　韓國瑜籲賴：廢台獨黨綱、撤敵對勢力

鄭麗文喚醒沉睡的國民黨　如何為重返執政注入「新能量」

鄭麗文喚醒沉睡的國民黨　如何為重返執政注入「新能量」

關鍵字：

楊瓊瓔台中市長江啟臣黨中央

讀者迴響

熱門新聞

邱澤、許瑋甯婚禮！兒子Ian也來了

「張君雅小妹妹」結婚了！

愛女服藥昏睡！媽進房發現弟弟在侵犯她

桃園某高中驚傳學生墜樓！警方回應了

AV女優當小三　悄悄引退消失

路透：中國觀望2028大選　暫緩武統威脅

薑母鴨都沒賣白飯？內行曝原因全場秒懂

陸男星成毅拍戲「吊鋼絲重摔頭著地」！　劇組發聲了

川普：拜登「自動簽名機」代簽文件全作廢

家寧挨酸「訂閱剩7萬還在發影片」

淫公公2度性侵媳婦　亂倫險釀「孫變兒」

即／出國注意！　空巴大規模召回A320客機

麵屋一燈叉燒被嫌沒熟！業者送肉品券滅火

養女兒逾10年長得不向！他一驗DNA綠爆

網購護理師國考證書被錄取　她急自首

更多

最夯影音

更多
Tpark 72,600坪宜居複合城

Tpark 72,600坪宜居複合城
香港世紀惡火煉獄現場　128死79傷「脖掛DEAD黑牌」等認屍　16歲少女困火場留「好辛苦」斷聯

香港世紀惡火煉獄現場　128死79傷「脖掛DEAD黑牌」等認屍　16歲少女困火場留「好辛苦」斷聯

邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

宏福苑28日早狀況

宏福苑28日早狀況

瑤瑤公開韓國房東擅闖房間畫面！　假裝不在「他直接開門」

瑤瑤公開韓國房東擅闖房間畫面！　假裝不在「他直接開門」

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面