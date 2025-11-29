楊瓊瓔宣佈角逐台中市長！　江啟臣喊話黨中央：相信會妥適安排

▲江啟臣。（圖／記者陳煥丞攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨台中市立委楊瓊瓔28日晚間在臉書宣佈將參選2026年台中市長，並喊話，「我準備好了！瓊瓔義無反顧，全力以赴」。對此，也有意角逐的立法院副院長江啟臣今（29日）表示，相信黨中央會在顧及黨內和諧、團結與市民期待的前提下，做出最強、最優、最能帶領台中前進的候選人安排。



楊瓊瓔昨晚在臉書上表示，表示，她24歲起擔任台中的民意代表，二屆省議員，七屆立法委員，並曾受盧秀燕市長邀請赴任副市長一職，對台中有非常深刻了解。

楊瓊瓔也說，許多市民朋友勸進她參加黨內台中市長初選，謝謝大家的支持與肯定。向所有台中市民朋友報告，「我準備好了！」未來也會推出相關的市政願景，延續盧秀燕的市政建設，希望能夠跟台中一起進步、一起努力，市民的需求與託付，「瓊瓔義無反顧，全力以赴」。

面對外界高度關注，江啟臣表示，國民黨主席鄭麗文昨天在台中，明確強調「台中一定要繼續執政」，黨中央也已建立相應機制。

江表示，相信黨中央會在顧及黨內和諧、團結與市民期待的前提下，做出最強、最優、最能帶領台中前進的候選人安排。他強調，市政永遠優先，讓台中持續發光、讓市民更幸福，是他從政一路走來的信念與初衷。

