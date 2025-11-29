　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

核二核三可望明年再運轉　許宇甄轟民進黨拖延害台灣陷缺電循環

▲▼核二廠外觀,核二廠大門口,核二廠員工出入。（圖／記者林挺弘攝）

▲核二廠。（圖／記者林挺弘攝）

記者崔至雲／台北報導

經濟部日前核定台電提交的核電廠現況評估報告，核二、核三再運轉計畫估明年三月送核安會，2027年有望重啟核電。國民黨立委許宇甄呼籲，台灣需要的是務實、可靠，且已被世界多數先進國家證明的能源組合。核電重啟雖非萬靈丹，但至少是立即可行、具體能補上能源缺口的唯一選項，賴政府應立刻行動，停止讓整個國家在缺電恐懼與高電價的惡性循環中沉淪。

許宇甄表示，2018年「以核養綠」公投已清楚表達人民並非盲目擁核，而是要求政府以務實、穩健、擺脫意識形態的態度進行能源轉型。七年多來，民進黨政府始終死抱「非核神主牌」，拒絕專業與現實，終致今日在AI、半導體產業急需用電的壓力下，才願意邁出調整錯誤能源政策的一步。許宇甄強調：「慢來總比不來好，現在需要的是趕上時間，賴政府不要再推托拉，趕緊跟上國際重啟核能腳步。」

許宇甄嚴厲指出，以核養綠公投通過後，時任行政院長賴清德本有機會啟動核能延役所需的修法與安全評估，卻因政治立場凌駕專業判斷，導致台灣錯失了能源轉型最關鍵的窗口。正是當年民進黨政府的刻意不作為，才使今日台灣面臨缺電危機，尤其在高科技產業全面起跑的時代，能源缺口的代價將是巨大且不可逆的，台灣已沒有時間蹉跎，民進黨政府應該放棄非核家園神主牌。

許宇甄強調，經濟部既已核定核二、核三「現況評估報告」，代表安全、技術與可行性都有依據可循。賴清德政府，若仍繼續拖延、找藉口、打假球，便是罔顧國家利益，置產業與人民於風險之中。台灣不僅需要充足的軍備，但在戰備之前，更需要穩定可靠的電力來維持經濟命脈。沒有電，再多的半導體、再多的AI研發也只是空談。

許宇甄批評，民進黨政府一邊否定核能，一邊卻以大撈錢模式瘋狂推動光電與風電。結果非但未能使台灣能源轉型成功，反而造成台灣山林、農地、海岸線等國土被破壞殆盡。能源政策錯誤加上地方粗暴執行，導致環評形同具文，高額電價躉購淪為利益鏈條，環境永續被政治利益與財團分贓機制狠狠踐踏，國人只能支付高電價幫台電彌補4000多億的虧損。在此波能源轉型中獲得成功的只有一群「綠友友」，他們賺得盆滿鉢滿，而高電價的痛苦與環境破壞，卻由全體人民承擔。

許宇甄直言，以賴清德曾任市長的台南為例，光電利益龐大，導致綠能標案黑幕重重，貪汙弊案層出不窮，甚至連治安都受影響，光電利益衝突引發多起槍擊事件。綠能不是罪，但民進黨推動的方式，讓綠能成為腐敗、暴力與黑金的溫床。這不是偶然，而是整套政策設計從一開始就把政治及派系利益擺在公共利益之上。」

許宇甄強調，台灣因錯誤能源政策，面臨的已不是危言聳聽的缺電預測，而是實質的缺電危機、國土被破壞、光電黑金化、高電價、高物價及國際投資者的擔憂。這些後果皆與民進黨政府的錯誤能源政策脫不了關係。

許宇甄呼籲，台灣需要的是務實、可靠，且已被世界多數先進國家證明的能源組合。核電重啟雖非萬靈丹，但至少是立即可行、具體能補上能源缺口的唯一選項。賴政府應立刻行動，停止讓整個國家在缺電恐懼與高電價的惡性循環中沉淪。
 

11/27 全台詐欺最新數據

480 1 9832 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

相關新聞

核二核三廠再運轉報告准了！　國民黨團：儘速重啟才能救能源困境

核二核三廠再運轉報告准了！　國民黨團：儘速重啟才能救能源困境

經濟部昨（28日)公告核二、三廠評估具有再運轉可行性，開始進行評估程序。對此，國民黨團書記長羅智強呼籲民進黨政府，在確保安全的前提下儘速重啟核電，才是解決當前台灣能源困境的正解，若只是以拖待變，民進黨就是台灣國家發展的罪人，通膨居高不下的幫凶。

藍白邀賴清德赴國會報告1.25兆國防預算　綠營讚好上加好

藍白邀賴清德赴國會報告1.25兆國防預算　綠營讚好上加好

吳怡農評大罷免犯3錯誤！他：好學生誤闖黑社會

吳怡農評大罷免犯3錯誤！他：好學生誤闖黑社會

立院總質詢落幕　卓榮泰認個人努力不夠：盼兩院以國家為念尋求共識

立院總質詢落幕　卓榮泰認個人努力不夠：盼兩院以國家為念尋求共識

核三最快2027年重啟　他曝核廢料最終處置場評估「金門烏坵」最適合

核三最快2027年重啟　他曝核廢料最終處置場評估「金門烏坵」最適合

關鍵字：

核二核三許宇甄民進黨缺電

