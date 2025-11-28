吳怡農「自殺式評大罷免」犯3致命錯誤！他嘆：好學生誤闖黑社會

　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

吳怡農「自殺式評大罷免」犯3致命錯誤！486先生：好學生誤闖黑社會

▲▼吳怡農召開記者會公布民調。（圖／記者呂佳賢攝）

▲壯闊台灣創辦人吳怡農。（圖／記者呂佳賢攝）

記者閔文昱／綜合報導

知名電商網紅「486先生」陳延昶今（28日）在臉書發文，以企業經營管理角度分析民進黨「2026台北市長準參選人」吳怡農近日因評論罷免案，引發綠營支持者強烈反彈的風波。他直言，吳怡農「道理是對的，但操作是自殺式的」，宛如「好學生誤闖黑社會」，犯下三大致命錯誤，成為最鮮血淋漓的職場教材。

486先生指出，吳怡農認為濫用罷免將造成社會對立，邏輯上無誤，但民進黨支持者正因國會混亂焦慮憤怒，需要情緒出口，吳此時宣稱「不要亂打架、要愛與和平」，對基層而言不但不中用，更像在潑冷水，「真話不看場合講，就是毒藥，這在支持者眼裡不是理性，是白目。」

486先生進一步分析吳怡農在「經營管理」層面犯下三大錯誤，首先是「搞錯身分」，吳目前角色應是「戰將」，意見應在黨內關起門討論，而不是在公開場合開砲，否則等同「遞刀給敵人」；第二是「菁英傲慢」，吳的言論太乾淨、太理想化，基層要的是有人出面替他們討回公道，而不是聽哈佛式政治哲學；第三則是忽視「沉默螺旋」，在整體風向要戰鬥時逆風喊制止，只會讓自己被核心支持者拋棄，而原本不支持他的人也不會因此認同他，最終落得「裡外不是人」。

486先生強調，這次事件對所有職場人都是借鏡，「正確的是非固然重要，但正確的體貼更重要。」領導者在團隊憤怒受委屈時，應展現共情與陪伴，而非端著一副導師姿態說教。他最後表示，相信吳怡農本意良善、真心愛台灣，但提醒「不懂人性，再高學歷也只是紙上談兵」。

11/26 全台詐欺最新數據

