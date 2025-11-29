藍白邀賴清德赴國會報告1.25兆國防預算　綠營讚好上加好

▲總統賴清德。（圖／記者周宸亘攝）



記者杜冠霖／台北報導

總統賴清德日前拋出1.25兆軍購特別預算，國民黨、民眾黨昨（28日）均表態要邀請賴赴立法院報告。對此，綠委吳思瑤表示，這是個好上加好的議題，國防國安，是總統憲法職權，也是國家現階段最重要迫切的議題，所以這是國情報告的好題，強化國防促進國安，相信總統願意盡一切的努力，爭取國會支持，並向社會說明。期待憲政史上第一個總統國情報告是在寫歷史，若能建構「團結國家，國安第一」的共識，就真正是好上加好了。

對於藍白提出方案，總統府發言人郭雅慧表示，只要有助於強化國防、團結國家與朝野對話，確保人民安全免於威脅，「我們都願意努力」，府方將在尊重憲政程序前提下，與國會進一步溝通，研議後續可行的處理方式。

吳思瑤則表示，朝野和解、理性對話，一直是賴清德總統秉持的立場，國情報告能夠聚焦在總統推動的國安行動上，是好上加好。不要忘了，今年六月賴總統邀集在野領袖進行「國安簡報」，就是期待「朝野和解，國安優先」，只可惜當時總統的用心良苦未獲在野黨善意回應，破局了。

吳思瑤也提到，藍白強推的國會擴權被宣告違憲，因此國情報告不得逾越憲法規定，必須符合憲法所定程序。這是提醒之一，更期待朝野是在「支持強化國防」的基礎之上，開啟朝野理性對話，更向世界傳遞台灣朝野團結守護和平的訊息。而不是以「反對」為前提，以政治攻擊為設定，讓政黨利益凌駕國家利益。

吳思瑤表示，總統提出1.25兆「國安行動方案」，她第一時間就喊話：立院是第一個戰場，在野要做國家的戰友，而非台灣的敵人，憲政史上第一個總統國情報告是在寫歷史，若能建構「團結國家，國安第一」的共識，就真正是好上加好了。