　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

英特爾前CEO：量子運算2年後成為主流　「戳破AI泡沫」

▲▼英特爾前執行長基辛格Pat Gelsinger。（圖／記者高兆麟攝）

▲英特爾前執行長季辛格。（圖／記者高兆麟攝）

記者吳美依／綜合報導

英特爾（Intel）前執行長季辛格（Pat Gelsinger）預測，量子運算將在2年後成為主流，量子技術的突破性發展更可能引發AI泡沫破裂，而目前主流的圖形處理器（GPU）晶片則可能在2020年代末被取代。

季辛格在《金融時報》專訪中透露，自己離開英特爾之後「大約100天內接受了100場面試」，今年3月出任深度科技創投公司Playground Global合夥人，同時擔任宗教科技平台Gloo執行董事長。後者部分業務涉及對AI模型設立保障措施，聚焦基督教義的同時確保「人類繁榮」。他認為是科技而非政治促進人類福祉，與家人參加了10多個慈善機構，捐出總收入的「52或53%」。

與此同時，量子計算可能顛覆運算產業，與傳統運算及AI運算結合成為「三位一體」。輝達（Nvidia）創辦人黃仁勳曾說，量子運算成為主流還要花費20年，但季辛格認為只需要2年，儘管他認為AI泡沫幾年內還不會破裂，量子技術突破卻可能觸發這件事，他也深信目前主導的GPU晶片將在2020年代末開始被取代。

談到科技巨擘現況，季辛格認為，Google在AI領域「面臨風險」，蘋果「是時候推出下一個創新」，亞馬遜透過晶片業務和Anthropic合作「建立類似Google的地位」，特斯拉非常大膽，但需要更加尊重客戶與夥伴。

季辛格直言，OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）對微軟做的事情，就如同當年比爾蓋茲對IBM做的一樣，暗示OpenAI可能超越微軟，重演當年微軟超越IBM的歷史。被問及OpenAI達成逾1兆美元基礎建設交易，以及進入消費性硬體領域的計畫，他說，「當你已經在未來的商業模式中創造如此大的槓桿，你沒辦法犯下太多錯誤……我現在會試圖創造一件硬體產品嗎？不會。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 1 9832 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
桃園某國中生墜樓！　導師曝在校表現
日歌手上海開唱　突遭「斷電切掉」一臉錯愕下台
台糖出手了！日本老闆獲「超巨大禮」　網驚：滿滿台灣味
大票人不知！「綠燈過馬路」竟挨罰500元　原因曝光
川普下令：境內移民「庇護申請」全面暫停
國中生網購「帳戶突被凍結」　嬤帶他衝警局

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

男女球友「肉體交疊」！高爾夫球場活春宮畫面曝　她傻眼PO網

遭反貪調查後請辭　澤倫斯基心腹喊：我準備上戰場了

川普再度暗示挑戰「第3任期」？發AI合成照惹議　美國憲法成枷鎖

英特爾前CEO：量子運算2年後成為主流　「戳破AI泡沫」

川普下令：境內移民「庇護申請」全面暫停　華府槍擊犯4月剛獲庇護

空巴召回衝擊！全日空「取消65航班」影響9400人　澳洲機場也大亂

台提國防特別預算　美學者：需先取得可盡快部署戰力

宏都拉斯選前震撼彈！　川普突宣布「特赦前總統」

烏克蘭代表團啟程赴美　將與川普特使磋商和平計畫

快訊／出國注意！空中巴士「大規模召回A320客機」　台灣恐受影響

Tpark 72,600坪宜居複合城

香港世紀惡火煉獄現場　128死79傷「脖掛DEAD黑牌」等認屍　16歲少女困火場留「好辛苦」斷聯

邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

宏福苑28日早狀況

瑤瑤公開韓國房東擅闖房間畫面！　假裝不在「他直接開門」

炎亞綸落淚談「關係突然消失」　自責「疏忽友情」想聯絡卻遭冷回

鑽好市多貨架「露乳拍照」把自己賣掉！網黃2人組到案：一時興起

宏福苑惡火今早累計94死！　76傷11人是消防員

宏福苑大火「認屍氣氛凝重」　女尋失蹤父嘆：現場混亂無幫助

香港宏福苑大火「最新調查結果」出爐！　 罪魁禍首是保麗龍

男女球友「肉體交疊」！高爾夫球場活春宮畫面曝　她傻眼PO網

遭反貪調查後請辭　澤倫斯基心腹喊：我準備上戰場了

川普再度暗示挑戰「第3任期」？發AI合成照惹議　美國憲法成枷鎖

英特爾前CEO：量子運算2年後成為主流　「戳破AI泡沫」

川普下令：境內移民「庇護申請」全面暫停　華府槍擊犯4月剛獲庇護

空巴召回衝擊！全日空「取消65航班」影響9400人　澳洲機場也大亂

台提國防特別預算　美學者：需先取得可盡快部署戰力

宏都拉斯選前震撼彈！　川普突宣布「特赦前總統」

烏克蘭代表團啟程赴美　將與川普特使磋商和平計畫

快訊／出國注意！空中巴士「大規模召回A320客機」　台灣恐受影響

核二核三可望明年再運轉　許宇甄轟民進黨拖延害台灣陷缺電循環

妻偷吃2男「聊色激戰vs甜蜜約會」　夫綠炸告討200萬

男女球友「肉體交疊」！高爾夫球場活春宮畫面曝　她傻眼PO網

國民黨團修國籍法擴大中配參政　內政部公告「明年選舉要具結國籍」

19年飛碟晚餐無預警收攤　陳揮文曝「被離職」：好聚好散

美廉社也受害！詐騙新手法曝光　「見到QR Code」要小心

日本流感「1、2週後恐再創紀錄」！林氏璧：赴日務必加強防護

謝震廷再失聯！遭緊急通報：看到人請馬上報警　圈內一票人受害

黃仁勳美食地圖新增「國賓中餐廳」 招牌必吃掛爐烤鴨、剁椒魚頭

嗆「準備爛雞蛋和豬屎」歡迎鄭麗文　嘉義男嘴秋發牢騷慘了

【睡到沒形象】凱克鸚鵡半夜突躺平哀號...原來在打呼XD

國際熱門新聞

川普：拜登「自動簽名機」代簽文件全作廢

即／出國注意！　空巴大規模召回A320客機

宏都拉斯選前震撼彈　川普突宣布特赦前總統

宏都拉斯大選將掀牌　彭博：台灣有望罕見勝北京

東南亞洪災超過300人罹難！太平間爆滿

香港大火128死！庫克：Apple將捐款救災

澤倫斯基最強心腹遭搜查後請辭

石破茂稱「台灣是中國一部分」　中國使館轉傳

川普下令重審「19國公民綠卡」發放資格

空巴召回！全日空取消65航班　澳機場大亂

日本女市長與已婚男下屬開房10次！請辭獲准

凱特穿回舊衣　網一看心疼：瘦到像棒棒糖

中國人沒了！日燒肉老店「撐不下去」 1照曝真相

即／川普宣布永久暫停「第三世界國家」移民

更多熱門

相關新聞

台積電工程師年薪500萬↑　美國人驚：太低

台積電工程師年薪500萬↑　美國人驚：太低

台積電在晶片產業領先全球，員工福利也令許多台人欣羨不已，近日台積電工程師薪資意外引發美國網友討論，但不是因為高薪。美國經濟評論家 Noah Smith 就在 X（前推特）上表示，直指台積電能以「相對低薪」留住台灣最頂尖人才，因為「他們沒有其他地方可去」。

Google TPU強勢崛起　法人：複製智慧型手機iOS、Android競爭態勢

Google TPU強勢崛起　法人：複製智慧型手機iOS、Android競爭態勢

台積電硬起來？　想守護矽盾「先搞清楚是誰在寫劇本」

台積電硬起來？　想守護矽盾「先搞清楚是誰在寫劇本」

英特爾挺羅唯仁否認技術移轉　經長龔明鑫：不是一方說了算

英特爾挺羅唯仁否認技術移轉　經長龔明鑫：不是一方說了算

即／台積電告羅唯仁洩密！高檢署出手了

即／台積電告羅唯仁洩密！高檢署出手了

關鍵字：

量子AI泡沫GPU晶片季辛格OpenAI英特爾

讀者迴響

熱門新聞

邱澤、許瑋甯婚禮！兒子Ian也來了

公公「握身分證披濕被」葬身宏福苑　媳婦：他真的好聰明

「張君雅小妹妹」結婚了！

桃園某高中驚傳學生墜樓！警方回應了

愛女服藥昏睡！媽進房發現弟弟在侵犯她

AV女優當小三　悄悄引退消失

路透：中國觀望2028大選　暫緩武統威脅

薑母鴨都沒賣白飯？內行曝原因全場秒懂

川普：拜登「自動簽名機」代簽文件全作廢

即／出國注意！　空巴大規模召回A320客機

家寧挨酸「訂閱剩7萬還在發影片」

陸男星成毅拍戲「吊鋼絲重摔頭著地」！　劇組發聲了

麵屋一燈叉燒被嫌沒熟！業者送肉品券滅火

邱澤、許瑋甯愛兒Ian正面照曝！

淫公公2度性侵媳婦　亂倫險釀「孫變兒」

更多

最夯影音

更多
Tpark 72,600坪宜居複合城

Tpark 72,600坪宜居複合城
香港世紀惡火煉獄現場　128死79傷「脖掛DEAD黑牌」等認屍　16歲少女困火場留「好辛苦」斷聯

香港世紀惡火煉獄現場　128死79傷「脖掛DEAD黑牌」等認屍　16歲少女困火場留「好辛苦」斷聯

邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

宏福苑28日早狀況

宏福苑28日早狀況

瑤瑤公開韓國房東擅闖房間畫面！　假裝不在「他直接開門」

瑤瑤公開韓國房東擅闖房間畫面！　假裝不在「他直接開門」

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面