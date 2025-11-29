英特爾前CEO：量子運算2年後成為主流　「戳破AI泡沫」

▲英特爾前執行長季辛格。（圖／記者高兆麟攝）



記者吳美依／綜合報導

英特爾（Intel）前執行長季辛格（Pat Gelsinger）預測，量子運算將在2年後成為主流，量子技術的突破性發展更可能引發AI泡沫破裂，而目前主流的圖形處理器（GPU）晶片則可能在2020年代末被取代。

季辛格在《金融時報》專訪中透露，自己離開英特爾之後「大約100天內接受了100場面試」，今年3月出任深度科技創投公司Playground Global合夥人，同時擔任宗教科技平台Gloo執行董事長。後者部分業務涉及對AI模型設立保障措施，聚焦基督教義的同時確保「人類繁榮」。他認為是科技而非政治促進人類福祉，與家人參加了10多個慈善機構，捐出總收入的「52或53%」。

與此同時，量子計算可能顛覆運算產業，與傳統運算及AI運算結合成為「三位一體」。輝達（Nvidia）創辦人黃仁勳曾說，量子運算成為主流還要花費20年，但季辛格認為只需要2年，儘管他認為AI泡沫幾年內還不會破裂，量子技術突破卻可能觸發這件事，他也深信目前主導的GPU晶片將在2020年代末開始被取代。

談到科技巨擘現況，季辛格認為，Google在AI領域「面臨風險」，蘋果「是時候推出下一個創新」，亞馬遜透過晶片業務和Anthropic合作「建立類似Google的地位」，特斯拉非常大膽，但需要更加尊重客戶與夥伴。

季辛格直言，OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）對微軟做的事情，就如同當年比爾蓋茲對IBM做的一樣，暗示OpenAI可能超越微軟，重演當年微軟超越IBM的歷史。被問及OpenAI達成逾1兆美元基礎建設交易，以及進入消費性硬體領域的計畫，他說，「當你已經在未來的商業模式中創造如此大的槓桿，你沒辦法犯下太多錯誤……我現在會試圖創造一件硬體產品嗎？不會。」