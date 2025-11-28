　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台積電工程師年薪500萬↑！美國人驚「太低」：大學畢業生薪酬

▲▼台積電高雄廠,楠梓產業園區,晶圓二十二廠,2奈米先進製程。（圖／記者姜國輝攝）

▲台積電。（圖／記者姜國輝攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

台積電在晶片產業領先全球，員工福利也令許多台人欣羨不已，近日台積電工程師薪資意外引發美國網友討論，但不是因為高薪。美國經濟評論家 Noah Smith 就在 X（前推特）上表示，直指台積電能以「相對低薪」留住台灣最頂尖人才，因為「他們沒有其他地方可去」。

全台最大食譜網站「iCook 愛料理」的創辦人蕭上農在臉書貼出一張截圖，「台積電薪資新聞傳到美國，美國人感到震驚吵成一團中 (?) XDDD」截圖中，有網友表示，「台積電一名資深 10 年的工程師總薪酬約等於FAANG 公司新手大學畢業生的薪酬。」

Noah Smith就轉貼該X文表示，「台積電的秘密在於，台灣是一個2400萬人口的國家，而最優秀、最聰慧的人才都為這一家公司工作，也就是他們唯一成功的晶片公司，這家公司之所以能支付這些員工低廉的薪資，是因為他們沒有其他地方可以去。」

就有國外網友忍不住留言，「如果美國想建晶片供應鏈，為什麼他們不搬來美國？」也有人質疑，「台積電工程師在台灣年薪 500 萬？也太低。」但反駁聲也不少，有人強調不能單比數字，「新竹 500 萬的生活品質，相當於矽谷年薪 40 萬美元。」也有人提醒台灣科技業並不少，「台灣有聯發科、華碩、聯電、鴻海、緯創……薪資不是低，是工程師供過於求，且製造業毛利低。」

台灣網友看到後也加入戰局，「如果再放房價，美國人應該覺得台灣是什麼地獄嗎」、「我覺得講的不太對，薪資還是得跟當地水平比較，台積電工程師在臺灣水平仍然是高薪。反過來說，美國人來台灣工作，薪水也絕對到不了美國那麼高」、「美國稅這麼高，拜託」、「台灣工程師很便宜的。」

另外，貼文引來作家黑貓老師留言，「等他們發現工時跟制度差異會更震驚！」粉專「科技工作講 Tech Job N Talk」也留言，「其中有一個人講的不錯，年收五百萬在台灣是平均薪資的十倍，四十萬美金在矽谷是平均薪資的五倍，還是有差啦XDD」。

11/26 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

台積電薪資晶片工程師高薪

