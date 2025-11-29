　
國際

東南亞洪災逾300人罹難　醫院太平間已爆滿、居民屋頂等待救援

▲▼印尼北蘇門答臘省德利沙登，暴雨引發洪水。（圖／路透）

▲印尼北蘇門答臘省德利沙登，暴雨引發洪水。（圖／路透）

記者董美琪／綜合報導

東南亞連日暴雨造成嚴重洪災，印尼、泰國與馬來西亞罹難人數已超過300人。法新社報導，熱帶風暴系統在雨季帶來豪大雨，使多地洪水淹沒，居民被迫在屋頂避難，部分社區與外界隔絕。

印尼蘇門答臘島災情最慘，當地救援困難。西蘇門答臘省官員指出，本週洪水與山崩已奪走至少174條人命，另有近80人失蹤。53歲居民米斯尼亞迪回憶：「我試圖衝回家時水已及腰，到家時已到胸口。我和丈夫整晚未眠，一直觀察水勢變化。」

▼印尼西蘇門答臘省阿加姆縣馬拉拉克暴雨引發致命山洪，救援人員抬著罹難者遺體。（圖／路透）

▲▼印尼西蘇門答臘省阿加姆縣馬拉拉克暴雨引發致命山洪，救援人員抬著罹難者遺體。（圖／路透）

泰國南部也是重災區，合艾市居民只能攀上屋頂等待救援。泰國政府28日表示，南部至少145人罹難，死亡主要集中於宋卡府。當地醫院太平間已爆滿，只能用冷藏貨車暫存遺體。合艾67歲居民康班回憶，他靠船才得以逃生，洪水曾淹到二樓天花板。

▲▼泰國南部發生嚴重洪水。（圖／路透）

▲▼泰國南部發生嚴重洪水。（圖／路透）

▲▼泰國南部發生嚴重洪水。（圖／路透）

專家指出，東南亞雨季暴雨頻繁，加上熱帶風暴和氣候暖化，豪雨與洪災將更嚴重。馬來西亞氣候顧問蕭勇健表示，極端天氣事件將隨氣溫升高而愈發頻繁，科學家早已警告這一趨勢。

11/26 全台詐欺最新數據

