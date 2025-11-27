人口最多城市大洗牌！雅加達「擠下東京」暴增3千萬人　台北排行曝

▲印尼首都雅加達成全球人口最多城市。（圖／VCG）

記者羅翊宬／綜合報導

聯合國最新版《2025年世界都市化前景》報告大幅重寫全球人口最多城市排行榜。印尼首都雅加達因計算方式調整，人口從先前估計的1100萬人暴增至4200萬人，擠下長年排名第一的日本東京，成為全球人口最多的城市。台灣首都台北則以約913萬人位居全球第39名。

根據美媒《紐約時報》，聯合國本月18日公布最新報告，是近年最大規模的都市人口統計方式改革。過去各國對「都市」的官方定義不一，使人口比較存在巨大落差。此次聯合國首度採用統一標準，依據城市實際的連續開發區域重新界定都市範圍，結果讓多座城市的人口出現劇烈變動。

雅加達暴增的關鍵在於，此次將先前未納入的「高密度連續聚落」一併計算。這些地區多為與市中心緊密連結、人口龐大的非正式聚落（kampung），過去未被印尼納入官方統計。新方式讓雅加達人口比舊標準整整多出約3000萬人。聯合國研究更回推，雅加達其實早在2010年前後就已超越東京，但因舊統計方式的侷限，直到今年才正式反映這項變化。

最新統計顯示，雅加達人口達4200萬，相當於整個加拿大的人口；孟加拉達卡以3700萬人位居第2名，日本東京則以3300萬人落至第3。由於日本正面臨人口持續下降，東京規模在未來幾十年恐難與亞洲其他快速成長城市競爭。

▲日本東京歌舞伎町。（圖／VCG）

全球前十大人口城市完整名單依序為：雅加達、達卡、東京、新德里、上海、廣州、開羅、馬尼拉、加爾各答與首爾。其中僅首爾與東京預期在2050年前人口出現萎縮。相對地，達卡被視為人口成長最快的大城，預料2050年前將成為全球第一大城市。

此次重算也讓多座國際級大城跌出前10，例如聖保羅（13）、墨西哥城（15）、北京（16）、大阪（25）與印度孟買（12）。美國紐約人口約1392萬人，排名第22；倫敦則以約千萬人口位居33名；巴黎938萬人排在36名。

至於台灣，台北都會區人口在2000年為789萬人，最新版統計則增加至913.7萬人，排名全球第39名。報告預測，隨著少子化長期影響，2050年台北都會區人口將下降至817萬人，名次也將下滑至第54位。

聯合國也指出，全球82億人口中，有45%居住在都市，較1950年翻倍。然而，多數都市人口並非集中在巨型城市，而是分布在成長最快的中小型城鎮，其中不少位於非洲撒哈拉以南、中亞與南亞，面臨資源不足、基礎建設落後等挑戰。