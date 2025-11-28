　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

大谷翔平參戰！　蔡其昌坦言經典賽要贏不容易：但棒球是圓的

▲▼中職會長蔡其昌出席12強紀錄片《冠軍之路》記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲中職會長蔡其昌。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

中職會長、立委蔡其昌今（28）日受訪回應經典賽相關事宜。蔡其昌表示，昨天43人集訓名單，參加集訓的選手應該這幾天都收到通知。對於日本球星大谷翔平確定參加經典賽，蔡也坦言，情蒐小組持續運作，掌握自家球員、其他國家的隊伍，做最好的準備，經典賽要贏不容易，但棒球是圓的，沒人知道誰輸誰贏，「大谷翔平決定參戰，對票房跟日本隊實力都幫忙很大，我們多了一個可敬又可怕對手」。

對於近期12強電影開拍，蔡其昌表示，很謝謝有台灣企業願意投資、拍攝棒球電影，電影對棒球推廣多少有幫助，「電影怎麼演我不知道、像不像大悶鍋我也不知道，但至少引起話題，讓棒球迷可以討論，有話題、有流量應該多多少少有幫助吧？」至於是否有被找去客串？蔡僅回應，找他客串的話，票房可能會比預期差很多。

而蔡其昌近日也找旅外小將們聚餐，媒體詢問是否跟徵召有關？蔡其昌回應，昨天跟徵召無關，徵召主要還是由曾豪駒總教練帶領的教練團討論，自己從2021年開始擔任會長，每年都會請這些旅外選手休假期間吃個飯，這是例行性的，餐會目的還是讓球員之間分享，雖然他們都在美國、但畢竟美國很大，一年也不一定見一次。

蔡其昌表示，利用聚餐讓球員分享心得、經驗交流，這很好，再來站在中華職棒立場，希望跟這些球員維持很好互動、當他們後盾，自己每次都會告訴他們，如果有什麼困難需要幫忙都不用客氣，他們雖然在MLB打，但CPBL會是他們永遠的家。

至於經典賽名單，蔡其昌透露，昨天43人集訓名單，參加集訓的選手應該這幾天都收到通知，現在應該不會有新的徵選或是邀請作業，名單都已經確定。

情蒐作業部分，蔡其昌表示，23年經典賽結束後，從24年開始，感謝當時的體育署、現在的運動部支持他的提案，讓情蒐小組常態化，從2024年持續到今天，哪怕12強打完，情蒐小組都沒有解散，一年多時間仍然持續運作，掌握自家球員、其他國家的隊伍，做最好的準備，經典賽要贏不容易，但棒球是圓的，沒人知道誰輸誰贏。

蔡其昌強調，做最好的準備提高國家隊的勝率，情蒐會持續做，大谷翔平是很優秀的選手，日本隊花很多時間、井端總教練都生氣了，大谷翔平決定參戰，對票房跟日本隊實力都幫忙很大，我們多了一個可敬又可怕對手。
 

11/26 全台詐欺最新數據

分享給朋友：

追蹤我們：

經典賽大谷翔平蔡其昌棒球電影旅外球員情蒐中華隊民進黨中華職棒

