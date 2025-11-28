大谷翔平參戰！　蔡其昌坦言經典賽要贏不容易：但棒球是圓的

▲中職會長蔡其昌。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

中職會長、立委蔡其昌今（28）日受訪回應經典賽相關事宜。蔡其昌表示，昨天43人集訓名單，參加集訓的選手應該這幾天都收到通知。對於日本球星大谷翔平確定參加經典賽，蔡也坦言，情蒐小組持續運作，掌握自家球員、其他國家的隊伍，做最好的準備，經典賽要贏不容易，但棒球是圓的，沒人知道誰輸誰贏，「大谷翔平決定參戰，對票房跟日本隊實力都幫忙很大，我們多了一個可敬又可怕對手」。

對於近期12強電影開拍，蔡其昌表示，很謝謝有台灣企業願意投資、拍攝棒球電影，電影對棒球推廣多少有幫助，「電影怎麼演我不知道、像不像大悶鍋我也不知道，但至少引起話題，讓棒球迷可以討論，有話題、有流量應該多多少少有幫助吧？」至於是否有被找去客串？蔡僅回應，找他客串的話，票房可能會比預期差很多。

而蔡其昌近日也找旅外小將們聚餐，媒體詢問是否跟徵召有關？蔡其昌回應，昨天跟徵召無關，徵召主要還是由曾豪駒總教練帶領的教練團討論，自己從2021年開始擔任會長，每年都會請這些旅外選手休假期間吃個飯，這是例行性的，餐會目的還是讓球員之間分享，雖然他們都在美國、但畢竟美國很大，一年也不一定見一次。

蔡其昌表示，利用聚餐讓球員分享心得、經驗交流，這很好，再來站在中華職棒立場，希望跟這些球員維持很好互動、當他們後盾，自己每次都會告訴他們，如果有什麼困難需要幫忙都不用客氣，他們雖然在MLB打，但CPBL會是他們永遠的家。

至於經典賽名單，蔡其昌透露，昨天43人集訓名單，參加集訓的選手應該這幾天都收到通知，現在應該不會有新的徵選或是邀請作業，名單都已經確定。

情蒐作業部分，蔡其昌表示，23年經典賽結束後，從24年開始，感謝當時的體育署、現在的運動部支持他的提案，讓情蒐小組常態化，從2024年持續到今天，哪怕12強打完，情蒐小組都沒有解散，一年多時間仍然持續運作，掌握自家球員、其他國家的隊伍，做最好的準備，經典賽要贏不容易，但棒球是圓的，沒人知道誰輸誰贏。

蔡其昌強調，做最好的準備提高國家隊的勝率，情蒐會持續做，大谷翔平是很優秀的選手，日本隊花很多時間、井端總教練都生氣了，大谷翔平決定參戰，對票房跟日本隊實力都幫忙很大，我們多了一個可敬又可怕對手。

