「跟愛貓走了」！宏福苑大火94死　他淚崩尋妻：斷聯前叫她撐下去

記者廖翊慈／綜合報導

香港大埔宏福苑社區26日下午發生五級大火，火勢在短時間內蔓延7棟大樓，截止11月28日上午八點通報，目前已造成94人死亡、76人受傷，仍有多人失聯。一名住戶鍾先生崩潰表示，妻子尚未獲救，自己與妻子最後通話時間為事發當晚七點左右，「我叫她撐下去，之後就失聯了。」

▲鍾先生祈求妻子能盡快獲救。（圖／翻攝自微博，上同）

綜合陸媒報導，鍾先生表示，事發時他正在公司上班，下午突然接到妻子的電話，告知他社區發生火災，他連忙從公司趕回家，「趕回家的時候，已經是下午三點多了，當時已經是大火了，我打給她，叫她撐下去，之後就失聯了。」

他在鏡頭前止不住淚水，哽咽說道，「我老婆應該救不了了…她跟最愛的貓一起走了，我只是想快點救她出來，不管生死，都先救她出來，不想讓她留在那裡面。」

▲香港宏福苑大火。（圖／路透社，上同）

當地消防表示，目前滅火行動已經大致完成，預計28日早上9點完成7大樓爆破（香港用語，意指破門）。

宏福苑大火規模罕見，短短時間內便升至最嚴重的五級火警，災情在30年來最為慘重。承包外牆工程的宏業建築工程有限公司已有3名董事與顧問（年齡介於52歲至68歲）以「過失殺人」嫌疑被捕。警方表示，將持續調查建材是否違規、施工是否疏失，並釐清是否涉及刑事責任。

