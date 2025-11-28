宏福苑大火釀94死！　生還者悲憤喊：10分鐘火就大到無法逃

記者廖翊慈／綜合報導

香港大埔宏福苑社區26日下午發生五級大火，火勢在短時間內蔓延7棟大樓，截止11月28日上午八點通報，目前已造成94人死亡、76人受傷，其中12人命危，仍有多人失聯。一名住戶崩潰表示，火勢蔓延速度極快，根本來不及逃。

綜合陸媒報導，多名生還住戶受訪回憶事發狀況。一名住戶激動拿著手機，向鏡頭展示26日發生大火時的照片，並直呼，「10分鐘火就燒成這樣，就10分鐘，如何讓人逃生？根本無法逃人！」

▲宏福苑大火生還者喊，10分鐘就無法逃了。（圖／翻攝自微博，上同）

先前報導指出，多位住戶反映事發當下，第一時間根本沒有收到火警通知，是大樓管理員迅速叫大家撤離，宏福苑住戶多為長者，也增加逃生難度，再加上竹製鷹架不但加速火勢燃燒，還讓消防人員不便救援。

對於火勢為何快速蔓延，伍斯特理工學院消防防護工程系教授兼系主任阿爾伯特・席梅奧尼（Albert Simeoni）也對此分析，宏福苑的狀況為「骨牌效應」，「火一旦燒到建築物頂部，掉落的火星和燃燒碎片，就會落到旁邊另一棟的鷹架上，然後火就這樣一再蔓延。」

▲香港宏福苑大火造成許多住戶死傷。（圖／路透，上同）

當地消防表示，目前滅火行動已經大致完成，預計28日早上9點完成7大樓爆破（香港用語，意指破門）。

宏福苑大火規模罕見，短短時間內便升至最嚴重的五級火警，災情在30年來最為慘重。承包外牆工程的宏業建築工程有限公司已有3名董事與顧問（年齡介於52歲至68歲）以「過失殺人」嫌疑被捕。警方表示，將持續調查建材是否違規、施工是否疏失，並釐清是否涉及刑事責任。

