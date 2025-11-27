台糖台南銀髮宅管理糾紛曝光　家苑未依約營運法院判台糖勝訴

▲台糖與家苑公司因銀髮住宅租約爆發多項爭議，台南地院判決台糖勝訴，家苑須返還房地。（記者林東良攝）

記者林東良／台南報導

台灣公司與家苑健康股份有限公司就「台南崇賢銀髮宅」標租案爆發重大合約爭議，台南地院認定家苑公司在租賃期間涉及積欠租金、未經同意委託第三方全面經營、違反營運計畫書等多項違約事項，判決家苑公司必須將土地與111戶房屋全數返還予台糖，訴訟費99%由家苑負擔，台糖其他請求則遭到駁回。

判決資料指出，家苑公司曾於訴訟接近尾聲的2025年10月28日突然聲請法官迴避，但雙方已於7、8、9 月三次開庭中充分陳述，法院於9月25日已經宣告辯論終結。家苑事後再主張迴避，違反《民事訴訟法》第33條「在陳述後不得再聲請迴避」的規定，且其聲請亦已在11月4日遭裁定駁回，因此不影響本件審理。

台糖指出，家苑在接手後問題不斷，合併其主張如下：1、欠租逾期未繳，房地在2024年6月6日點交，扣除免租6個月後，家苑應在2024年11月20日繳第1期租金，其後每月20日繳交下月租金。但家苑僅在簽約時預繳第一期，其後完全繳納，台糖兩度以官方公文催告仍未改善。2、未經同意將營運全面委由康緹公司，家苑與「康緹樂齡股份有限公司」簽署委託經營契約，把整個銀髮住宅交由康緹全面管理，與原合約「不得將租賃權轉讓或未經同意委外」明確牴觸。

3、未依營運管理計畫進行租金信託，依約需將住戶保證金與相關費用辦理信託，但家苑未依計畫執行。4、讓第三方悠勢公司經營停車場，未取得主管機關許可即讓悠勢科技使用地下停車場，後續遭交通局裁罰。5、公共區域未申請裝修、違規設廣告看板，遭市府工務局要求改善。6、阻礙保固廠商、影響太陽能設備施工。7、擅自拆除智慧建築設備、未修繕損壞，使台糖無法取得智慧建築標章，造成直接金錢損失 248641元。台糖認定：家苑未依約經營、破壞設備、積欠租金，又未改善，租約已依法終止。

家苑主張台糖從未完整點交房地（但法院認為已點交），系統出問題導致帳戶被警示，因此需由康緹代收代付，台糖「強勢要求」重新提營運計畫，並透過媒體造成銀行不願承接信託，停車場問題源於台糖未提供竣工圖，移除智慧建築設備只是工程「暫時處置」。

法院逐點比對證據後，認定雙方租約確實成立，雙方提供的租約版本僅簽約日期書寫方式不同，其餘內容一致，租約成立無疑。房地視為已點交（最遲2024年6月13日），家苑已招租、已經營，也與康緹簽約，應視為已取得佔有。家苑確實積欠租金達法定終止標準，即便計入免租期，家苑自2024年12月21日起開始遲延，且未改善。依《民法》第440條，積欠兩個月即構成終止要件，台糖催告後仍不給付，台糖終止合法有效。家苑將整案委由康緹經營係違約，契約明訂須自行經營或招租，不得未經同意轉由第三人全面管理。法院認定營運管理計畫書已經原告審查通過，因此具有約束力。

法院判決被告家苑公司須遷讓返還土地及111戶房屋予台糖。台糖其他請求（含損害賠償、假執行）全部駁回，訴訟費用家苑負擔99%。