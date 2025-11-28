我國力挺「高市早苗」立場　 陸外交部酸：媚日謀獨，令人不齒

記者廖翊慈／綜合報導

日本首相高市早苗繼「台灣有事」言論後，26日再度公開表示「無認定台灣法律地位的立場」，引起中國連日不滿。我國多次透過行動支持日本水產，來力挺高市早苗。中國外交部發言人毛寧27日在例行記者會上對此做出回應。

▲總統賴清德力挺日本水產。（圖／翻攝自Facebook／賴清德）

▲日本首相高市早苗。（圖／路透社）

一名記者向毛寧提問，「高市早苗的涉台言論，受到國際社會，和日本國內有識之士的反對和批評，但台灣當局卻接二連三地做出力挺高市的姿態，賴清德不久前，以吃壽司的方式表達所謂支持，台灣外交部門稱，中國致函聯合國秘書長是粗魯無禮的，請問發言人對此有何評論？」

毛寧表示，「日本曾經對台灣殖民統治，長達半個世紀，犯下罄竹難書的罪行，民進黨當局媚日謀『獨』，令人不齒，日本首相高市早苗的涉台言論干涉中國內政，向『台獨』分裂勢力，發出嚴重錯誤訊號，危害台海和平穩定。」

▲中國外交部發言人毛寧。（圖／CFP）

毛寧還指出，「今年是中國人民抗日戰爭勝利80週年，也是台灣光復80週年，日本應當深刻反省歷史罪責，汲取歷史教訓，恪守一個中國原則，在台灣問題上謹慎行，我們要求日方收回錯誤言論，停止干涉中國內政，以實際行動體現對華承諾。」

針對台灣法律地位，高市早苗26表示，無立場作出認定，「與台灣的關係是作為非政府之間的務實關係來維繫。根據《舊金山和約》，日本已經放棄有關台灣的一切權利與許可權。