政治 政治焦點 國會直播 專題報導

防香港大火發生　蔣萬安：修法要求工地防護網採防焰材質、禁竹製鷹架

▲▼台北市長蔣萬安赴市議會專案報告。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市長蔣萬安赴市議會專案報告。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長蔣萬安今（28日）主持「北市雙和市場火警與香港宏福苑火警案例因應策進會議」，召集消防局、研考會、都發局、民政局、消防局、教育局、環保局、勞檢處、建管處、市場處等跨局處單位，除了盤點雙和市場火警的相關處置，也著重研議香港宏福苑火警案例，以強化台北市公共安全的整體防護。

蔣萬安在會中再次要求，區公所、市場處、教育局、環保局等，必須全力協助地方復原；同時，也責成都發局，立刻發文給持有該地的國產署，要求善盡管理責任。

蔣萬安強調，該處有不少弱勢與長輩居住，當地里長反應已累計發生三次火警，消防局要儘速完成火災原因調查，作為後續公安維護的方向；區長須持續關心協助安置旅館的33位居民；市場處則請自治會協助建立區域性互助合作網絡。

而蔣萬安下午赴議會備詢前受訪說，針對香港這次的大火，進行相關分析以及討論後，即刻會進行全市對於外牆整修的建築物全面稽查。另外，也會持續推進6到7樓相關的安全申報，儘速促成、鼓勵這些6到7樓的大廈設置管委會。

蔣萬安提到，相關法規也會進行全面檢視，特別是相關材質，譬如這次香港發生大火，他們都是竹製棚架以及比較易燃的材質，防護網用的是比較易燃材質，未來台北市也會檢視。

蔣萬安指出，消防局及相關建管單位也回報，中央的法規並沒有將防火材質的標準納入規範，具體請建管處、都發局等相關單位在下周召集專家學者會議，針對台北市防護網的部分是否要強制要求防焰材質，也會聽取專家的意見，如果可行我們就會往這個方面來修正。

另外，議員游淑慧質詢時也關注相關議題。蔣萬安提及，這次宏福苑主要8棟建築一起進行外牆維修，並使用較為易燃的竹製棚架，在防護網材質也是非防火材質的尼龍護網。針對這3點，北市府檢視轄內工區，大部分都是鋼製鷹架，但法令並無規定；至於防護網材質，未來會要求防焰材質。

游淑慧要求，這類老屋拉皮工程，建物裡面還有住人，安全規範要更加嚴格，要全面禁止使用竹製棚架。考量目前法令尚未禁止竹製鷹架，防護網材質也無規範防火，應該納入法規強制規定。蔣萬安允諾，下週會議會聽取專家的意見，也可以從地方法規來先做強制要求禁止竹製鷹架，並且應使用阻燃材質。

11/26 全台詐欺最新數據

分享給朋友：

追蹤我們：

