以香港大火為鑑　蔣萬安今取消行程改開強化公安會議

記者陳家祥／台北報導

台北市長蔣萬安今（28日）上午本規劃出席士林官邸菊展開幕式，但因雙和市場昨發生火災，上午取消原定行程召開跨局處會議。蔣萬安會前受訪說，藉由這次看到香港發生不幸的災情，也來全面檢視台北市，針對建築物的施工各方面的安全，如何預防以及避免這樣的事情發生。

北市消防局指出，27日晚間7點17分接獲通報，雙和市場現場為1樓頂加1樓鐵皮連棟建物，1名男性二度燒燙傷被送往台大醫院。雙和市場火災現場在晚間9點11分撲滅。共計出動指揮車9輛、消防車31輛、救護車6輛、人員116人。起火原因調查中。

蔣萬安上午受訪時，先對香港「宏福苑」大火表達哀悼。他表示，這次香港大火造成很多人不幸罹難以及巨大災情，他表達最沉痛的哀悼之意，也希望傷者能夠盡快平安康復。

蔣萬安表示，昨天晚上台北市也發生了火警事故，第一時間消防局回報後，他即刻指示全面救援，所以今天召開跨局處會議，就是以強化公共安全防護為主題，特別針對建築物施工安全管理、消防安全逃生動線等等。也會全面加強包括針對老舊社區、集合住宅的聯合稽查，就是要確保市民安全。

至於是否特別關注高樓的部分？蔣萬安說，就是藉由這次看到香港發生不幸的災情，也來全面檢視台北市，針對建築物的施工各方面的安全，如何預防以及避免這樣的事情發生。