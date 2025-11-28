為何重提11寇事件？　吳怡農：這些人只是想法不同卻被指責內奸

▲壯闊台灣創辦人吳怡農。（資料照／記者呂佳賢攝）



實習記者石嘉豪／台北報導

壯闊台灣創辦人吳怡農今（28日）在臉書表示，他昨日之所以提民進黨20年前的「11寇事件」，來回應近來遭受到的攻擊，就是因為當年被黨內攻擊的那些人，並沒有違反基本政治價值，只是想法不同，卻被指責「砲口向內，內鬥內行、外鬥外行，是破壞泛綠團結的內奸」。

吳怡農表示，不應該以團結為名，壓制不同的主張，否則組織或國家都無法進步，吵過架的人都知道，一方保持沈默不代表被說服，經常只是因為冷漠、疏遠、甚至厭惡。

吳怡農透露，他今早一起床，看到朋友提問，為什麼昨天要去提20年前的「11 寇」事件？吳怡農回應，當年被黨內攻擊的這些人，並沒有違反基本政治價值，只是想法不同，卻被指責「砲口向內，內鬥內行、外鬥外行，是破壞泛綠團結的內奸」。

吳怡農感慨，我們的民主政治似乎有越來越強烈互相鄙視的文化，「對方笨、被利用，不然就是叛徒」，問題是，不同意見，該如何表達，才不會淪為謾罵？要怎麼反對，才不會增加對立或仇恨，反而可以促進理解、甚至說服對方？

吳怡農指出，哈佛商學院跟甘迺迪政府學院的教授 Arthur Brooks 是社會學家，研究領域包括政治分化，在《愛你的敵人 Love Your Enemies》書中分享過，不要嘗試透過侮辱來改變別人的想法，科學實驗指出，有些人的確會因為被侮辱而調整自己的立場，但是3/4的人，反而會變得更極端。

所以，當我們面對持反對意見的人，吳怡農認為，應清楚說明為何我們的主張，更能達成雙方共同的目標，才有機會說服對方。

此外，吳怡農再指，不要假設對方的動機，Arthur Brooks舉例，有人說「地心引力存在」，若不同意這個說法，不應該說「那是因為你在賣跳傘」，因為質疑動機是最懶惰的論述，更何況，在現在的社會，多少人真正了解對方呢？

最後，吳怡農強調，要善用自己的價值觀去感動，而不是作為攻擊對方的器具，才可能創造對話的空間，他在跟家人、朋友的爭執上，也不時提醒自己這些準則，但做起來絕對不容易，但只有嘗試改變才知道。