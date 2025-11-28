　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台男阿布達比被武警帶走今獲釋　他還原營救過程讚外交部積極

▲▼快訊／台男轉機遭帶走「今晨獲釋」　妻子報平安。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲台男轉機遭帶走「今晨獲釋」　妻子報平安。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者杜冠霖／台北報導

雲林一對陳姓夫妻23日從桃園機場出發前往中東旅遊，孰料在阿布達比轉機時，陳男突遭5名武裝人員帶走，失聯3天。外交部今（28日）表示，我國駐杜拜辦事處連日來積極就本案與杜拜警方聯繫，陳姓國人已獲警方釋放，駐處陳處長在凌晨聯繫上陳姓國人後，已先暫將其安置於職務宿舍，但遭捕的確切原因仍待進一步釐清。對此，同樣介入協助該案的綠委劉建國說明事情始末，並表示，外交部幾乎每天都會訊息回報，「部長凌晨還傳訊息跟我說處理狀況，積極度非常非常非常高，真的不曉得為何國人會在機場發生這件事，當然要盡快營救」。

外交部今（28日）說明，我國駐杜拜辦事處連日來積極就本案與杜拜警方、當事人家屬保持密切聯繫。駐處於杜拜時間11月28日凌晨1時30分接獲家屬電告，陳姓國人已獲警方釋放，當事人12月3日仍須回警局報到，以辦理解除旅行禁令。駐處陳處長在凌晨聯繫上陳姓國人後，已先暫將其安置於職務宿舍，並持續提供包括核發後續旅行文件等協助，遭捕的確切原因仍待進一步釐清。

對該案，雲林綠委劉建國表示，26日早上一位吳小姐打電話到辦公室來，助理也馬上回報，聽起來非常嚴重，怎麼會有國人在阿布達比機場空橋上被當地警察帶走、不知去向？後來馬上連絡外交部，自己也打給世界台商前總會長，希望透過官方、民間力量積極了解這件事情，如果沒有任何犯罪嫌疑，應該趕快把國人營救出來。

劉建國坦言，當時訊息凌亂，也不知道陳先生被帶到哪裡，杜拜辦事處同仁非常積極尋找，了解實際狀況，後來才知道他被帶到杜拜警察局，這過程都有積極維持聯絡，這是當天處理的情形。

至於是否有了解陳先生的背景？劉建國透露，沒有特別去了解，但他是同鄉，住在雲林斗六，也是教會教友，大家算是有共同朋友，「他的朋友同一時間也打給我，希望積極協助」。

對於藍營質疑外交部消極，劉建國澄清，外交部幾乎每天都會訊息回報，不管是當天的聯繫，自己也有找部長，「部長凌晨還傳訊息跟我說處理狀況，積極度非常非常非常高，真的不曉得為何國人會在機場發生這件事，當然要盡快營救，每個階段只要有進度就立即回報」。

至於家屬希望辦事處提供無償食宿、飛回台灣的機票。劉建國認為，國人在國外遇到這種狀況，誰都不願意，中間橫生的費用，外交部在權限許可的情況下，他也會要求要協助當事人跟家屬，可以完成這樣的旅程、平安回到國內，政府有這樣的責任義務，權限內可以做的事情都應該要做。

11/26 全台詐欺最新數據

關鍵字：

阿布達比轉機事件外交部台灣旅客杜拜林佳龍民進黨劉建國

