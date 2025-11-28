溫朗東怒嗆吳怡農：黨內操盤手確實出問題　不然當初怎會派你這種人

▲壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

已表態投入台北市長選戰的吳怡農日前專訪提到「如果這些黨內操盤手、名嘴這麼會選，大罷免不會有這樣的結果」。言論一出引起民進黨支持者不滿，名嘴溫朗東27日怒轟，操盤手確實出了問題，不然當初怎會派出你這種人，當初推吳怡農的出來道歉，藍委王鴻薇囂張這麼久，吳怡農這兩年做了什麼事？不要搭完便車就把整台車推走，還說這台車怎麼亂開，那一開始怎麼不去承擔？

溫朗東於節目《中午鏡來講》表示，很多人為大罷免付出很沉重的代價，只是這些都是為了台灣民主的過程，不會整天拿這些事情把傷口秀出來或是邀功。

溫朗東怒嗆，吳怡農講這個話，操盤手確實出了問題，不然當初怎麼會派出你這種人，從一開始派吳怡農出道就是問題的本身，民進黨操盤手有沒有出問題？有，當初誰推吳怡農的現在出來道歉，現在吳怡農講這種亂七八糟、莫名其妙的話。

溫朗東表示，吳怡農是大罷免出力最大的人？犧牲最大的人？當大家遇到各種法律風險、輿論風險，吳怡農你在哪裡？在跟大家對話？政治不是搞這些假文青，不要以為外在形象怎樣大家就不敢批評你吳怡農。

溫朗東認為，這件事情跟黨內什麼派系、力量都沒有關係，而是沒有為這件事情付出時，憑什麼罵這些幫忙付出的人？王鴻薇囂張這麼久，吳怡農這兩年到底做了什麼事情？有站在第一線對抗？壯闊台灣很會做伏地挺身？這是政治嗎？還是個人把政治當成造神的舞台。

溫朗東強調，不管做公共評論或是政治，要有一個核心價值，當身邊有人為了相信的事情付出時，不要搭完便車就把整台車戳破推走，還說這台車很爛怎麼亂開，那怎麼一開始不去承擔這些事情？